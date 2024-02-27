安博盒子侵害著作權！負責人重判4年 賠償53個頻道1.3億
「安博盒子」號稱可以觀看國內外頻道熱門一時，但實際卻是非法盜用電視頻道訊號，由此引爆侵權爭議，新北地檢署去年起訴台灣安博企業公司負責人黃博詮，新北地院今（27）日依著作權法，判黃博詮4年徒刑、安博公司處100萬元罰金；附帶民事求償部分，黃博詮及台灣安博公司須賠償18家電視台、53個頻道，每頻道250萬元，合計1億3250萬元。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，安博盒子是一款多媒體影音機上盒，會員一次支付3000多元購買機上盒後，號稱可終身免費收看國內外各大頻道節目，租費比第4台划算許多，不過安博盒子的內建APP可連接到業者機房，讓購買的民眾可以收看免費卻侵權的影片、節目，東京奧運期間，「黑人」陳建州被網友抓包使用安博盒子觀看愛爾達體育台，讓事件引發軒然大波。
檢方調查後發現，黃博詮向有意代理、經銷安博盒子的廠商販售機上盒，且為了推廣銷售市場，涉嫌與中國盜版侵權業者合作，提供竊取並重製72家公司節目頻道訊號後，上傳到境外網路伺服器，提供裝有安博盒子及對應電腦程式的消費者，光是國內就有緯來、八大、年代、三立、東森、中天、民視等電視業者頻道訊號遭竊。
檢方去年起訴時指出，黃男打著安博盒子「純淨版」名義，與境外盜版業者、電腦程式業者技術業者合作，藉由竊訊、輔助消費者安裝相應程式，形成侵權上下游產業鏈，混淆、戕害一般民眾的遵法觀念，更侵害我國維護智慧財產權的國際聲譽，黃犯後否認更拒絕提供手機解鎖密碼，態度不佳，建請從重量刑。
新北地院今天判黃博詮4年有期徒刑，安博公司處100萬元罰金；民事部分，黃博詮及台灣安博公司須賠18家電視公司、53台頻道，每一頻道250萬元，合計1億3250萬元。