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疫情升高趨勢　中市重啟快打站施打

▲市長盧秀燕宣布，台中市首創全國的快打站再度登場(圖／市政府提供2024.2.27)
▲市長盧秀燕宣布，台中市首創全國的快打站再度登場(圖／市政府提供2024.2.27)

記者柳榮俊/台中報導

近日氣候多變，不僅病號增加，疫情也有升高趨勢。台中市長盧秀燕今(27)日主持市政會議宣布，爲加強防疫，「台中市首創全國的快打站，要再度登場」盧秀燕強調，市民的健康非常重要，希望達到較大規模的注射預防。預計3月7、8日兩天要在29個行政區，開設46個快打站，為65歲以上市民朋友，提供新冠莫德納XBB疫苗接種服務，呼籲民眾趕緊前來施打。

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盧秀燕指出，市府會透過民政系統，發出約39萬份的接種通知單。相信市民朋友對於台中市的接種方式已非常熟悉，請接獲通知單的長者，根據3月7或8日分配的時間、地點注射，市府皆會安排妥當。並也特別叮嚀，除接種通知單，也別忘了攜帶健保卡，登錄注射情形。


盧秀燕強調，疫苗基本上很安全，她和衛生局長曾梓展都已接種完成。現在COVID-19確診不需要通報，也不需要特別揭露；注射完雖不能百分百保證不會再確診，但它會減少重症。盧分享，身邊有一些親友、長輩因確診COVID-19導致重症甚至死亡。她希望市民朋友們接種後，萬一確診，能降低重症發生，即使確診也不必擔心。以她自身來講，她尚未滿65歲，爲何選擇接種？即是因她的工作必須跟大量人群接觸，因此需做好防護工作。


盧秀燕補充說，至於65歲以下有意願施打疫苗的民眾，可以查詢衛生局官網。此外，全台灣最美的文心森林公園接種站也已啓動。過去在疫情期間，文心森林公園接種站開設長達430天，為4.8萬人注射。即日起到4月28日止，每週六下午1時到5時及每週日上午8時到12時，都會有專業的醫療團隊提供服務，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及M痘等4種公費疫苗，民眾無需預約，隨到隨打。另燈會期間也有設置新冠XBB疫苗接種站，提供新冠莫德納XBB疫苗接種服務，請民眾把握最後兩天，趕緊施打。

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