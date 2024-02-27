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烏龍爆料張淑娟跟蔣孝嚴滾床單　唯一「消息來源」當庭打臉周玉蔻

▲名嘴周玉蔻因烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟有滾床單，台北地院傳喚唯一消息來源戴小姐出庭作證（圖／記者潘千詩攝，2023.10.17）
▲名嘴周玉蔻因烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟有滾床單，台北地院傳喚唯一消息來源戴小姐出庭作證（圖／記者潘千詩攝，2023.10.17）

記者潘千詩／台北報導

名嘴周玉蔻、蔡玉真前年公開點名，前中華民國小姐冠軍張淑娟是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴「晶華緋聞案」的女主角遭訴。台北地院今（27）日再開庭，傳喚關鍵證人戴小姊出庭作證。戴女證稱，是直到張淑娟要提告，蔡玉真才LINE她、周玉蔻才去餐廳找她。

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因2021年4月18日中午，周玉蔻、蔡玉真及一些記者、政壇人士去「玖尹」餐廳吃飯，該餐廳的戴經理與蔡玉真熟識，周玉蔻之前開庭時辯稱，經蔡玉真介紹，得知戴經理跟張淑娟是中學同學，戴曾經是晶華酒店VIP訂房部經理，辯稱她的消息來源是戴小姐，所以法院傳喚戴女出庭作證。

戴女證稱，和張淑娟是初中同學，但不常聯絡；1999年緋聞案發生時，她是晶華總裁辦公室秘書，印象中，蔣孝嚴辦公室主任曾告訴她，蔣有訂房，所以到大廳迎接打招呼，印象中只見到該名主任，對蔣孝嚴以及是否有人同行沒印象。

戴女說，2021年4月18日，她當時擔任豐麗保集團執行長，旗下有3家餐廳，因餐會主人宴客而去包廂打招呼，言談中，似乎有提到自己是張淑娟的同學，也提過曾在晶華酒店負責招待貴賓，賓客也談到蔣萬安選舉議題。

戴女表示，直到張淑娟針對滾床單要提告的新聞曝光，蔡玉真才LINE她，周玉蔻也跑到餐廳找她，事後她有主動傳語音訊息關心張淑娟；她強調，自己根本不清楚蔣孝嚴訂房的細節。

張淑娟庭後表示，從出生到死亡，她跟蔣孝嚴都沒有關係，更沒有「滾過床單」，不敢相信資深媒體人周玉蔻、蔡玉真抓了一個她的初中同學，且就因為同學在晶華酒店工作，就說她與蔣孝嚴有關係。

張淑娟強調，蔡玉真是台大、周玉蔻是政大，都是「學霸」，自己只會畫畫，但讀書拿到社會資源跟麥克風，不是這樣子來糟蹋別人的；同學作證說沒有，但周女、蔡女的律師還是要逼證人說有；當年採訪的記者都活著，這樣的歷史要抹滅別人，有這樣黑心的媒體人嗎？

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