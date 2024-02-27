傳讓召委給黃珊珊引爆基層炸鍋！賴士葆喊冤：財委會3藍委都拒讓
國民黨團日前在共識營中投票決議，願禮讓民眾黨團一席召委，國民黨立委賴士葆也透露，有接到訊息，稱要禮讓的召委可能是民眾黨立委黃珊珊，引爆藍營基層怒火。對此，賴士葆今（27）日受訪時說，台北市三席立委、他、王鴻薇、李彥秀都不同意讓財委會。至於禮讓召委是否是總召傅崐萁一廂情願？賴則說，議事規則很清楚，召委是委員互推，「還是要回到立委本身意願」。
記者林怡昕／台北報導
賴士葆今表示，尊重並支持黨團決議，但對於傳出財委會禮讓給民眾黨黃珊珊，這就很難為，黨團授權三長去談讓哪一席，但台北市三席立委、他、王鴻薇、李彥秀都不同意讓財委會，更說原本黨內擬定人選羅明才事前已經積極爭取，他也簽字給羅，不可能一賣、二賣、三賣。
對於今天又爆出，交通委員會也可能禮讓民眾黨立委林國成？賴士葆則表示，要看陳雪生要不要同意，但黨主席朱立倫也說尊重黨團成員，禮讓不是簽字就禮讓，沒這回事，票是他們投出來的，黨團沒辦法一聲令下，還是要溝通，台北市三席立委不會同意讓財委會，黨團成員同意推舉誰，不管怎樣定要每位委員都同意。
至於禮讓召委是否是總召傅崐萁一廂情願？賴士葆說他無法評論，但議事規則很清楚，召委是委員互推，財委會15個立委投票，還是要回到立委本身意願。