林襄轉戰小龍女首露面！脖子竟冒「恐怖條碼傷疤」長嘆：年紀到了
啦啦隊女神林襄昨（26）日正式加入中華職棒味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女後，活動工作依舊滿檔。今日下午更和知名網紅「77老大」合體出席代言活動，一套綠色連身裙亮相，更加突顯她的纖細身材。林襄也坦言，目前體重維持在41公斤，也因為前幾天打電波的關係，脖子上出現一條一條結痂的傷疤。
記者詹鎰睿／台北報導
林襄強調，今年過年一直在大吃大喝，就連日前飛到日本幫師妹張雅涵拍攝MV時也是暴飲暴食，但她體重依舊維持在41公斤。作為中醫師的77老大也透露林襄的身體比較寒，但他認為，每個人的體態都不一樣，「只要自己看得喜歡，各方面身體功能健康，就OK啦！」
談到之前幫林襄把脈的狀況，77老大開玩笑地說，「之前幫她把脈是，她剛被拍到的時候...」暗示去年的緋聞，差點嚇壞大家。77老大這才改口，「我是說，她被拍到心情比較累、比較不好的時候，但現在身體狀況很好。」也建議林襄可以多吃一點健康的東西，好好調養身體，增加一些體重比較好。
不過林襄的脖子上一條一條的傷痕，也立刻吸引媒體關注，她趕緊解釋是前幾天去打電波的關係，不禁感嘆「年紀開始慢慢到了，什麼脖紋啊，基礎保養還是挺重要的！」目前大約一年到一年半保養一次。
最後77老大預告，今年一定會重回中醫師崗位，預計在台北市開一間中醫診所，還大方邀請林襄免費看診，「林襄絕對是不用錢的啊，好好幫她調理。」
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