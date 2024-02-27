王淨想嫁的人不是曹佑寧！自爆「過年見男友爸媽」狂收祝賀喜訊
「最甜CP」王淨、曹佑寧年前被爆出結婚喜訊，但兩人都對外否認傳聞，今（27）日王淨出席品牌活動，笑說自己媽媽因此被「問爆」，除了親戚狂傳恭喜訊息之外，還有人怪媽媽：「怎麼（結婚）都不說啦！」王淨露出喜孜孜的笑容回說：「甜茶（提摩西夏勒梅）還在等我！」但透露過年期間有去見過曹佑寧父母了。
記者黃雅琪／台北報導
王淨今日出席品牌活動，頂著一頭俏麗短髮、黑色露肩洋裝可愛現身，自信表示之所以一口氣剪掉18公分長髮的原因，是因為先前戴假髮拍形象照時，照鏡子驚覺：「我短髮好像滿漂亮！」此話一出逗得眾人笑哈哈，記者問她：「小曹有說很可愛嗎？」王淨放閃回：「我怎麼樣他應該都覺得可愛吧！你覺得我可愛嗎？」讓現場男記者瞬間害羞的說：「可愛！」該名男記者為王淨鐵粉。
至於無端被爆出登記結婚烏龍訊息，王淨則是滿臉疑惑的說：「可能大家都很希望我趕快嫁掉吧？」她透露過年有去見過曹佑寧父母，在對方家中小賭怡情，接著記者問她：「小曹有故意輸給妳嗎？」向來個性不服輸的王淨立刻回：「我本來就會贏好不好！」小倆口對外都大方聊感情趣事，親民好感度直線上升。
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