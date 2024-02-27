人工生殖法公聽會今登場！藍委陳菁徽喊話：不應再錯過修法機會

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陳菁徽指出，上週已經將自己版本人工生殖法草案送入議事處，獲得同黨超過二十位委員連署，甚至有幾位委員聽完修法細節之後，希望追加共同連署，以保障生育權與搶救少子化。這次修法方向包含保障單身女性、同志伴侶納入是用人工生殖，以及代理孕母各項規範與配套措施，全面保障代孕者權益。
對於修法應脫鉤代理孕母，陳菁徽表示，站在醫學角度，沒有人工生殖技術就不會有代理孕母，代孕只是人工生殖的延伸；而站在立法精神，另立專法也不合適，當初同婚專法是社會對於「婚姻」定義有很大分歧，但人工生殖法、代理孕母這些都是醫學科技帶來的新名詞，並無牴觸現行法規，實無再立專法的必要。
針對反對代理孕母意見，陳菁徽認為，過去三十年已經有非常多討論，在上個會期國健署提出的法案中，不論親子關係認定、公益居間機構、營養金，以及代孕配套措施等都有初步規劃。若真的要凝聚共識，不是更應該將草案送入國會殿堂接受民意檢驗，不進一步討論才是沒有共識的根本原因。
陳菁徽指出，十幾年來社會共同爭取婚姻平權，而生育權與婚姻權都是不可抹滅的權利，應該藉此契機推動修法，將生育權也納入保障，完善多元社會權益的保障，同時推動人口永續，代理孕母已經討論30年，台灣社會不應再錯過這次修法機會。