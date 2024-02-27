《住院醫生生活》播出點成未知數！「南韓醫師大規模罷工」引民怨
南韓人氣電視劇《機智醫生生活》，劇情主要刻劃醫生們的日常，且劇中有許多療癒人心的場景，感動了不少觀眾。不過，近日因南韓醫療界爆發大規模罷工行動，醫療體系幾乎呈現癱瘓狀態，引起民怨，紛紛將怒火轉移到即將播出的衍生劇《總有一天會機智的住院醫生生活》上。
記者張芸婷／綜合報導
根據韓國媒體報導，目前全韓共有近8成的住院醫師遞交了辭呈，另有9000多名住院醫師無故缺勤，各大醫院啟動緊急診療系統，不過最多也僅能再撐3周，要是罷工行動持續下去，後果將不堪設想。
據悉，此次風波主因是，許多住院及實習醫師，不滿政府實施新醫療政策，且態度過於強硬，因而集體請辭、罷工，導致南韓醫療資源告急，許多重症患者因此等不到治療，引起了不小的民怨。
然而，事件也莫名延燒到了待播劇《總有一天會機智的住院醫生生活》，該劇由女星高允貞主演，原本預計今年5月播出，在去年9月釋出首支預告後，便受到廣大劇迷的引頸期盼，豈料，卻意外捲入了此次的「罷工風波」之中。
因為該劇劇情，剛好就是講述「住院醫師的生活」，讓不少韓國民眾諷刺道：「這是拿患者性命開玩笑的電視劇嗎？」、「不想再看到這種美化醫師的作品了」、「還是改名叫『罷工的實習醫生生活』？」，負面評論日漸變多，就目前情況看來，電視劇能否正常播出，也成了未知數。
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