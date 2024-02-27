天天飛！阿聯酋航空將增哥倫比亞航線　20頓貨物運能運輸鮮花水果

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波哥大也將繼聖保羅、里約熱內盧和布宜諾斯艾利斯，成為阿聯酋航空在南美洲第四個營運定期航班的飛行目的地，強化在美洲地區的飛行網絡佈局。未來，阿聯酋航空於美洲的營運據點將擴增為19個，遍及美國、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷和哥倫比亞等國。
阿聯酋航空總裁提姆‧克拉克爵士分享，「我們對此期待已久。為了提供更便捷的全球網絡、賦予旅客更多選擇及全面的優質體驗，將波哥大納入阿聯酋航空飛行網絡一直是我們全球戰略的一環。於哥倫比亞充滿活力的首都營運每日航班，亦代表我們對南美洲市場許下深厚承諾，期盼為當地客戶帶動商業發展及觀光旅遊的商機」。
提姆‧克拉克爵士認為，往返波哥大的旅遊需求強勁，希望早日讓旅客在波哥大-杜拜及波哥大-邁阿密航班上體驗阿聯酋航空最具代表性的產品和服務。誠摯感謝所有支持這項計畫並促成新航線的相關單位，期盼未來能為新服務的社區增添價值，並建立新的合作夥伴關係，促進當地旅遊和貿易發展。
阿聯酋航空表示，波哥大為南美第二大城，杜拜-波哥大每日航班不僅有助於滿足哥倫比亞和阿拉伯聯合大公國間強勁成長的飛行需求，亦可經由杜拜和邁阿密銜接阿聯酋航空的全球飛行網絡，與世界接軌。
阿聯酋航空解釋，由於波哥大位處高海拔地區，自杜拜出發的班機無法直接前往波哥大，必須安排第三地經停，邁阿密以其與波哥大間緊密的旅遊和貿易需求而雀屏中選，往返波哥大和邁阿密的旅客未來也將享有更便捷的選擇，並得以享受前所未有的舒適飛行體驗。
基於邁阿密入境作業，往返杜拜和波哥大間的旅客須符合美國入境規定並持有所須文件。哥倫比亞和阿拉伯聯合大公國公民則分別在杜拜和波哥大享有90天的免簽證入境優惠。
阿聯酋航空三艙等波音777-300ER客機將提供354個座位，其加入波哥大-邁阿密航線也將提升該航線的飛行服務品質，首度在美國和哥倫比亞間航班引進多項阿聯酋航空的代表性服務，包括頭等艙和商務艙的平躺式座椅、免費餐飲及寬裕的行李限額（依適用條件）。
阿聯酋航空旅客可於空中免費使用阿聯酋航空獲獎無數、多達6500個頻道的ice機上娛樂系統，在寬敞的座位上盡情欣賞熱門電影與影集、收聽音樂、Podcast或有聲書，也可玩遊戲享受機上時光。 全新波音777-300ER也將提供每架航班20噸的貨物運能，為哥倫比亞當地鮮花、水果等物產提供便捷的運輸，開拓國際市場商機。
哥倫比亞貿易、產業和旅遊部長赫爾曼·烏馬尼亞·門多薩閣下 （His Excellency Germán Umaña Mendoza, Colombia’s Minister of Trade, Industry and Tourism） 認為，「開啟波哥大-杜拜新航線乃是哥倫比亞擴大國際交流的重要里程碑，這將加強我們在經貿、投資和旅遊的發展。作為古斯塔沃·佩特羅總統政府的一部分，我們的目標是確保轄下所有社區的發展和繁榮，並提供更多機會，為了達成此一目標，我們堅定地致力打造適宜投資的環境。」