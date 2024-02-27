台灣經濟自由度排全球第4！竟在「這方面」大受國際肯定

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報告指出，受疫情、通膨、俄羅斯持續入侵烏克蘭以及中東衝突等其他地緣政治緊張局勢影響，各國均面臨許多長期結構性挑戰，全球經濟自由度平均得分僅58.6分，較2023年59.3分退步，為2001年以來的最低水準。台灣今年平均總分80分，雖較去（2023）年80.7分減少0.7分，但仍維持連續3年受評為表現最佳的「經濟自由」國家。
經濟自由度指數評比12項指標，共分成5個等級，100至80分的區間為「自由」(Free)；79.9至70分區間為「大部分自由」；69.9至60分為「中等自由」；59.9至50分屬於「較不自由」；49.9至0分則是「受壓抑」。
今年台灣在12項評比指標中，有7項指標列為「自由」等級，分別包括「司法效能」(94分)、「政府支出」(90.5分)、「健全財政」(90.3分)、「貿易自由」(86.4分)、「經商自由」(84.9分)、「財產權」(82.2分)，以及「貨幣自由」(80.1分)。
其中，「司法效能」為台灣近4年來得分表現最佳的指標，從2020年的70.1分推進至2024年94分，顯見司法院近年推動司法效能的改革，獲得國際肯定。
今年台灣12項評比指標中，有6項指標全球排名前20名，依序為「貨幣自由」(第5)、「貿易自由」(第7)、「司法效能」(第12)、「經商自由」(第15)、「勞動自由」(第15)，以及「政府支出」(第20)。其中，「貨幣自由」得分雖由去年82.5分降為80.1分，但全球排名由去年第16名推進至第5名，顯示因應此波全球高通膨，中央銀行貨幣政策的穩健。
2022至2023年台灣推動多項法制改革，推進「貿易自由」(86.4分)、「經商自由」(84.9分)、「財產權」(82.2分)等3項指標的得分，推動項目包括台美雙方經貿合作簽署首批「台美21世紀貿易倡議」協定、配合西藥專利連結制度修正專利法、引進商標註冊加速審查機制修正商標法、因應科技發展增加商品標示彈性修正商品標示法，以及友善企業併購新創事業的租稅環境修正企業併購法等。
國發會表示，全球局勢瞬息萬變，儘管未來局勢充滿挑戰，台灣在全球供應鏈中仍扮演不可或缺的角色。政府將持續關注全球情勢發展並適時運用創新科技、韌性策略及經濟自由化精神，靈活應變，化危機為契機，營造友善投資環境，並推動企業鏈結創新，以促進台灣產業國際競爭力。