3女性同行享8折！高雄萬豪吃到飽「828元起」 台北萬豪有買1送1
專屬於每位女神的節日「38婦女節」即將到來，高雄萬豪酒店獻上極致寵愛之禮，祭出女性賓客專享餐飲優惠。3月1日～3月29日的平日，三位女性同行至豪享自助餐廳用餐享8折。台北萬豪酒店也於3月1日～3月15日期間推出不分平假日，六間餐廳享指定餐飲優惠，像是Garden Kitchen於午間餐期用餐，四人同行且有女性同桌用餐，該桌88折優惠，另有指定氣泡酒買一送一。信義區新光三越A4百貨6樓的「潮品集．潮坊」也歡慶「38婦女節」檔期的女神節，推出「金饌龍蝦 幸福龍給妳」午間套餐，即日起不分平假日每人1,680元。
記者葉盛耀/綜合報導
豪享自助餐廳位於高雄萬豪酒店9樓，擁有400席舒適寬敞的座位，各道異國美饌囊括中式、日式、南亞、歐風、美墨及星馬等多樣化佳餚，並供應精緻甜點、冰淇淋與飲品，用餐期間通通無限量取用。為歡慶3月婦女節， 3月1日 至3月29日，每週一至週五的午、晚餐時段，當組訂位中每滿三位女性賓客(須年滿12歲) 同行，該三位賓客即享有8折優惠 (須另加原價一成服務費)，平均每位828元起
高雄萬豪酒店的M烘焙坊也於3月1日 至3月31日，消費烘焙麵包及單片蛋糕，任選三項即享 8 折優惠 (未達三項則依原價計算，優惠不含單品西點、禮盒類、長條蛋糕 以及 4 吋以上蛋糕)。
另外，台北萬豪酒店也於2024年3月1日至3月15日期間推出「女神同行．豪寵妳」活動，不分平假日於館內六間餐廳享指定餐飲優惠。絕美花園廚房Garden Kitchen於午間餐期用餐，四人同行且有女性同桌用餐，該桌享88折優惠；挑高九米九大廳酒吧Lobby Lounge，女性賓客享期間限定「莓好繽菓」草莓下午茶 88折優惠；20樓高空酒吧INGE’S Bar& Grill則推出限定女力特調每杯500元+10%；活動期間Garden Kitchen、Lobby Lounge、KOUMA日本料理小馬、Mark’s Teppanyaki、宴客樓中餐廳、INGE’S Bar& Grill女性賓客消費皆享指定氣泡酒單杯買一送一。
位於信義區新光三越A4百貨6樓的「潮品集．潮坊」也歡慶「38婦女節」檔期的女神節，推出「金饌龍蝦 幸福龍給妳」午間套餐，即日起不分平假日每人僅1,680元，即可享受８道精緻佳餚，內含「經典潮州滷鵝片」、「蟲草花北菇燉雞湯」、「芝士奶油焗小龍蝦」、「中式煎牛柳」、「瑤柱白菜心」、「潮坊美點心」等精緻佳餚。
潮品集經典的「潮州滷鵝片」，精選4-5公斤的肥鵝，以70年終年不斷火老滷滷製恰到好處，多汁滑嫩而不乾澀，細膩刀工片下0.3公分的鮮嫩鵝肉，蘸上特製鵝醋更是提味增鮮。主菜「芝士奶油焗小龍蝦」嚴選澳洲新鮮活體波紋龍蝦加入精華上湯悶煮，淋上主廚特製燉煮的白醬和芝士，濃郁的乳香與鮮甜的海味，搭配伊麵飽足感十足。此道菜色不僅女性可嚐，男性也一同共進約會增溫感情。