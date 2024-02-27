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東高雄旅遊新門戶旗糖農創園區　遊客商家新選擇

▲由高市府都發局與台糖公司合作，規畫轉型為「旗糖農創園區」，不僅建物整修活化，也招商引進休憩文創區成為進入高雄市山城的門戶景點。（圖／高市府都發局提供）
▲由高市府都發局與台糖公司合作，規畫轉型為「旗糖農創園區」，不僅建物整修活化，也招商引進休憩文創區成為進入高雄市山城的門戶景點。（圖／高市府都發局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市旗山老街今年農曆春節期間人潮爆棚。其實距離老街僅5分鐘車程，由高市府都發局與台糖公司合作，規畫轉型為「旗糖農創園區」，不僅建物整修活化，招商引進休憩文創區成為進入高雄市山城的門戶景點。同時也提供各式產業商家經營，每坪每月租金打5折僅325元，對比旗山老街商店平均每坪每月租金827元為業者節省不少管銷成本。

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▲園區內除有優美的開放空間外，也提供各式產業商家加入經營。圖為園區商家地圖。（圖／高市府都發局提供）
▲園區內除有優美的開放空間外，也提供各式產業商家加入經營。圖為園區商家地圖。（圖／高市府都發局提供）
有百年歷史的旗山糖廠，隨著產業變遷，2002年停止製糖，台糖公司宣布關廠後，除部分土地自營或出租販售冰品、成衣及經營旅館外，其餘土地與建物一直屬於閒置狀態。

▲修復後製糖辦公室現為園區服務中心。（圖／高市府都發局提供）
▲修復後製糖辦公室現為園區服務中心。（圖／高市府都發局提供）
高雄市政府為改造糖廠閒置土地與建物，於2018年開始進行環境改善與建物整修，改造時以簡單、自然、好用之原則，並以自然與人文並存的精神，保留既有原生樹植被，建物修復則尊重歷史及結合場域風貌，採取原形貌、原工法修復。

▲打造永續低碳友善環境。（圖／高市府都發局提供）
▲打造永續低碳友善環境。（圖／高市府都發局提供）
園區內有1棟日治初期興建的西洋式紅磚黑瓦拱廊製糖辦公室，與16棟台糖倉庫群。提供各式產業商家經營，每坪每月租打5折僅325元，對比旗山老街商店平均每坪每月租金827元，便宜不少。

且距離旗山老街約5分鐘車程的旗糖農創園區，是國道10號進入東高雄山城九區的首站，改造完成後已成為遊客們到旗山旅遊的農創產業與觀光新景點。不過，基於老街車位一位難求，都發局表示，旗糖農創園區面規劃有180格小客車停車位、6格遊覽車停車位，區內台糖土地也有很多停車空間，都發局也將研擬以接駁車的方式讓遊客將車先停在園區，逛逛園區後再搭接駁車前往旗山老街。

局長吳文彥也指出，都發局近年持續透過農特產市集、童樂活動、玩具共享與兒童滑步車體驗活動、農創世紀音樂節等活動，打響旗糖農創園區的知名度。

另園區為營造永續低碳友善環境，也設置可循環使用水資源的滯洪池草坡與雨撲滿、利用園區整修時營建廢棄物製成石龍座椅、YouBike共享運具、友善人行動線指標及兒童滑步車體驗場地等，同時也種植多樣喬木，來增加行人空間的遮蔭環境。

此外，2023年10月更邀請到金曲樂團「宇宙人」，知名樂團「美秀集團」、「理想混蛋」及泰國女子天團「Aliz Band」等國內外知名樂團舉辦農創世紀音樂節，吸引萬名觀眾，在古老日式建築風格的園區內，演奏著極具現代感的音樂，老新結合激盪出的全新火花，成功創造話題打響園區知名度。

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