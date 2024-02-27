股神巴菲特透露下一個投資趨勢！謝金河：投資預警值得關注

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謝金河說，巴菲特預告加碼5大商社的上限到9.9%，並誇讃日本5大商社 對股東友善的程度遠遠超過美國，同時，公司以極吸引人的價格回購自家股票，管理階層對薪水的要求比美國低很多，更難得的是5家商社都不增發股票。
巴菲特把5大商社及西方石油列為無限期的投資標的，不過，巴菲特也讚不絕口的蘋果，這回賣出1000萬股。這3個月，蘋果的頹勢已經很顯著，微軟市值比蘋果多200億美元，未來巴菲特可能持續減碼蘋果，這會是蘋果另一個大賣壓。
謝金河提到，2022年第三季，巴菲特曾買入TSMC adr6010萬個單位，但一季就出到剩下829.27萬個單位，再一季就賣光，巴菲特的理由是地緣政治，如果保持一股不賣，這筆交易會多賺39億美元。巴菲特非常想念他的投資夥伴蒙格，但也透露，未來績效不再驚艷，已經找不到吸引人的大型投資標的。這也意味著，經過股價大幅上漲，現在好標的難尋，像輝達（NVIDIA）過去一年多，市值從二千多億美元到2兆美元，這是驚天大變化，未來這個機遇恐難複製。
巴菲特預告未來投資保守，柏克夏A股一天下跌13574.18美元，市值也從9081億美元縮水到8885億美元，謝金河表示「這個投資預警，值得大家關注！」