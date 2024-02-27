企業最愛大學TOP10出爐！成大奪冠、台大排第2　唯一進榜私校是它

股神巴菲特透露下一個投資趨勢！謝金河：投資預警值得關注

▲巴菲特爺爺透露下一個投資趨勢。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴菲特爺爺透露下一個投資趨勢。（圖／美聯社／達志影像）

記者鄭妤安／台北報導

股神巴菲特爺爺透露下一個投資趨勢！財信傳媒董事長謝金河今（27）日於臉書撰文指出，每年的這個時候，巴菲特的柏克夏投資都會公告年度業績，「這是巴菲特爺爺告訴大家未來投資趨勢的關鍵時刻！」他表示。2023年柏克夏全年純利962億美元，繳出亮眼成績，對比2022年全年虧損227.5億美元，去年是巴菲特豐收的一年。

我是廣告 請繼續往下閱讀
好成績背後，來自持有9.15億股的蘋果帶來貢獻，巴菲特加碼西方石油等能源股也貢獻不少。另外，巴菲特在2020年神來一筆投資日本5大商社，如今持股從5%拉高到9%，已經為柏克夏帶來超過80億美元的帳面利潤。

謝金河說，巴菲特預告加碼5大商社的上限到9.9%，並誇讃日本5大商社 對股東友善的程度遠遠超過美國，同時，公司以極吸引人的價格回購自家股票，管理階層對薪水的要求比美國低很多，更難得的是5家商社都不增發股票。

巴菲特把5大商社及西方石油列為無限期的投資標的，不過，巴菲特也讚不絕口的蘋果，這回賣出1000萬股。這3個月，蘋果的頹勢已經很顯著，微軟市值比蘋果多200億美元，未來巴菲特可能持續減碼蘋果，這會是蘋果另一個大賣壓。

謝金河提到，2022年第三季，巴菲特曾買入TSMC adr6010萬個單位，但一季就出到剩下829.27萬個單位，再一季就賣光，巴菲特的理由是地緣政治，如果保持一股不賣，這筆交易會多賺39億美元。巴菲特非常想念他的投資夥伴蒙格，但也透露，未來績效不再驚艷，已經找不到吸引人的大型投資標的。這也意味著，經過股價大幅上漲，現在好標的難尋，像輝達（NVIDIA）過去一年多，市值從二千多億美元到2兆美元，這是驚天大變化，未來這個機遇恐難複製。

巴菲特預告未來投資保守，柏克夏A股一天下跌13574.18美元，市值也從9081億美元縮水到8885億美元，謝金河表示「這個投資預警，值得大家關注！」

龍年台股行情衝2萬點備受期待！工商界揭「2大不確定因素」仍存

台灣經濟自由度排全球第4！竟在「這方面」大受國際肯定

電價擬漲！工商界理解　吳東亮：盼政府花心思解決對各行業的衝擊

日本加碼補助台積電熊本二廠！王美花：對台日合作有加分效果

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞