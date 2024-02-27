113學測落點分析！填志願數學成關鍵　補教業估台大電機44級分

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樂學網升學輔導專家易仲雯表示，醫學系的國文及數學與去年約略相同，但關鍵在英文及自然，因為英自滿級分人數，今年增加了1338人，所以英文及自然分數不理想的考生，將會影響進入醫科的機會，觀察醫科公費生至少要57級分以上。
資訊學群的分數方面，易仲雯說，台大資工去年門檻為「英、數A、自」42級分，今年預估43級分；台大資管去年「國、英、數A、自」53級分，今年預估54級分。
易仲雯說，成大資工去年「英、數A、自」41級分，今年預估42級分；清大資工去年「英、數A、自」40級分，今年預估41級分；陽明資工去年 「英、自」26級分，今年預估27級分，主要原因是自然的13到15級分人數相較去年大幅增加，使得前段資訊學群的校系普遍往上。
易仲雯指出，今年社會的頂標與前標相較去年，都多出1級分，各級分數的情形會與110學分的數字較為一致，113年頂、前、均、後、底標為13、12、10、8、6級分，110年頂前均後底為13、12、10、8、7級分，建議採計到社會科的考生，可以依110年的社會科通過的級分數做為參考。
樂學網也公布頂大預測分數，台大財金「國、英、數A」為41級分；二類組台大電機「英、數A、自」44級分，成大電機「英、數A、自」41級分；三類組中，親民的醫學系跟公費有機會57級分通過，台大牙醫「英、數A、自」44級分可通過。
樂學網提到，根據學測總報名人數統計，111學年度為11萬6465人，112學年度為11萬8559人，較前一年增加2094人，113學年度報名人數則有12萬195人，又較前一年增加1636人，在少子化的情況下，學測報名人數連續3年不減反增，推估是因為越來越多校系只採計1至3科，門檻降低讓更多技職高中的學生也來報考。
樂學網認為，因為少子化，普通大學為了減少缺額、擴大生源，有明顯減少學測採計科目、降低門檻的情形，今年學測僅採計1科的校系大幅增加53間、採計2科的持平、採計3科與4科的校系則相對減少，對考生來說，採計多科的校系會較為競爭，只採計1科的選擇雖然變多，但是學生要留意同分通過時，超額篩選採計的科目與順序是否對自己有利。