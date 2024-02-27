中市府再奪績優役政單位　民政局長獲頒「一星寶星」

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民政局長吳世瑋受獎表示，台中市每年服務役男人數高居全國第二，為提升役政服務效能，市府積極建構役政業務數位化、資訊化服務，包括建置「新兵樂」體位查詢系統；還有全國首創「徵兵處理進度流程查詢系統」，並建置徵兵檢查電子化病歷流程，方便役男掌握徵兵檢查、抽籤作業與入營時程；另「安心樂」生活扶助線上申請系統，協助經濟弱勢家庭役男申辦生活扶助金，並獲內政部役政司參採開發全國適用的生活扶助系統，讓各縣市受益，造福全國役政機關。
吳世瑋指出，替代役近年已納入民防系統並為民防三大支柱之一，為建構「固若磐石」的民防力量，並掌握全市備役役男編管能量，台中市在山、海、屯及城區成立4個替代役備役役男勤務編組管理中心，為全國替代役編管中心最多的縣市，每年透過演訓召集作業，持續實施EMT-1(初級救護技術員)繼續教育，精進備役役男自救救人能力，完善替代役民防系統，共同提升國家防衛總體量能。
吳世瑋提到，台中市各區公所全力落實徵兵處理作業，並善用多元貼心服務，提升役政服務品質，像是此次榮獲績優基層役政單位的大里區公所製作「有愛無礙」貼心小卡片，提供相關單位聯絡電話，讓役男入營時隨身攜帶，服役期間如遇有任何問題，都可以即時聯繫；北屯區公所則是以批次簡訊通知即將列入徵集梯次的常備役役男或其家屬，徵集入營時間及收訓地點，讓役男可以預作相關準備。
此外，龍井區公所役政同仁主動瞭解役男、現役人員及後備軍人需求，並適時給予回應與支持，維護役男權益。獲獎的3所基層役政單位在提升役政法令宣導上均不遺餘力，並以簡訊、網頁及Facebook粉絲團等多元方式強化宣導量能，在此次全國各鄉鎮市區公所評比中脫穎而出，獲獎可謂實至名歸。
民政局表示，今年台中市共有8名役政同仁獲頒績優役政人員，其中太平區公所課員張菀真從事役政業務超過10年，經歷完整、豐富，敬業負責的表現，深受肯定；另南屯區公所課長賴淑婷督辦役男毒品防制及宣導時，與役男分享觀影心得，頗獲役男共鳴。另獲頒傑出替代役男的汪盛堯，展現替代役關懷弱勢、服務社會的精神，運用自身所學之專業，協助照護受傷退伍人員生活，在服役期間回饋社會，可謂替代役男表率。