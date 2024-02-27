觀察／院長累了嗎？韓國瑜主持院會 勤做筆記、翻書硬撐不打瞌睡
立法院今（27）日繼續邀請行政院長陳建仁提出施政報告及備詢，韓國瑜一週內第二度主持院會，院會進行到下午時韓國瑜已顯疲態，眼皮下垂的韓國瑜邊聽質詢，邊趕緊喝茶、勤做筆記、查閱書本，避免打瞌睡。
記者呂炯昌／台北報導
立院今日院會分上下午兩場，上午場12點結束後，下午2點30分開始質詢，每一位立委質詢時間30分鐘，相較於上周邀請陳建仁食安報告，朝野激烈交鋒，國民黨立委徐巧芯還嗆陳建仁的刪去式回答「是百萬小學堂嗎？」今日院會相對平靜許多，下午前兩位質詢為民進黨立委徐富癸與國民黨立委謝依鳳，到了第三位質詢的民眾黨立委林國成時，韓國瑜眼皮已經不爭氣的下垂、托著下巴，似乎瞌睡蟲上身，為了害怕睡著，韓國瑜趕緊勤做筆記、翻閱議事規則書籍，並喝茶提神。下午第四位立委蔡其昌質詢過後，韓國瑜宣布院會休息10分鐘，韓國瑜休息過後重新回到議場主持院會，精神才稍為提升。
立院院會為每週五、二一次會，也就是周二與周五開會，邀請行政首長報告或表決法案或審查預算。過去游錫堃擔任院長期間，雖總質詢多由院長主持，但也會與副院長輪流主持，韓國瑜一週內第二度主持院會，略顯疲態。