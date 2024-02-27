企業最愛大學TOP10出爐！成大奪冠、台大排第2　唯一進榜私校是它

決戰AI全球新佈局！台積電、英特爾2大半導體廠進入新競合時代

▲台積電熊本廠開幕上週六開幕，創辦人張忠謀現身致詞，並強調半導體未來一定會有更多的需求。（圖／台積電提供）
▲台積電熊本廠開幕上週六開幕，創辦人張忠謀現身致詞，並強調半導體未來一定會有更多的需求。（圖／台積電提供）

記者魏妤庭／台北報導

台積電熊本廠上週六（2/24）盛大開幕，引發各界關注，而英特爾則在舊金山宣布推出全世界第一個為AI設計的系統晶圓代工廠，從技術競賽到全球地緣政治的佈局，也意味著兩大半導體廠進入新的競合時代。

我是廣告 請繼續往下閱讀
英特爾在舊金山首次舉辦晶圓代工大會，英特爾執行長基辛格宣布將建立全世界第一間為AI而生的系統晶圓廠。儘管英特爾在2013年決定跨出PC生態系，進入晶圓代工市場，但始終無法像台積電建立一個合作夥伴共同分工的聯盟生態。

不過，英特爾將有些改變，根據《財訊》報導，內文以舞伴比喻英特爾的合作夥伴，並指出，英特爾的舞池，從原本的一枝獨秀，開始出現一些舞伴。微軟執行長納德拉、OpenAI創辦人奧特曼、ARM執行長哈斯等人，都參與了英特爾的晶圓代工大會，而台灣廠商聯發科、博通等大型IC設計公司主管也現身會場。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲英特爾近日宣布推出全世界第一個為AI設計的系統晶圓代工廠。（圖／美聯社／達志影像）
其中，英特爾最重要的舞伴是美國政府商務部長雷蒙多，她透過視訊參與，並提及美國很少採取產業政策，目標不是要在美國生產所有的晶片，但分散半導體的供應來源，在美國進行更多製造，特別是尖端製程的晶片，這對發展AI至關重要。並強調，若美國想在全球半導體保持領先地位，就必須繼續投資。

而台積電熊本廠開幕，被視為日本半導體產業振興的盛事，也是台日半導體產業鏈關鍵結合。張忠謀在致詞時強調，半導體未來一定會有更多的需求，未來幾年透過人工智慧的協助，一定會看到能大量生產數百萬片晶圓的新產能。

熊本廠是台積電過去5年來第一座海外營運的新廠，也是台積電在日本的第一座晶圓廠，未來擴建二廠，更將把日本失去多年的先進半導體製造技術再帶進日本。

此外，台積電興建熊本一、二廠後，不僅可以直接帶動日本的半導體供應鏈，對日本的其他科技產業也將帶來極大的助力，特別是AI與自駕車應用。熊本廠落成，不只代表台日合作，完成日本半導體復興的拼圖，更是台積電對歐美質疑尖端晶片集中在台灣生產的直接回應

日本加碼補助台積電熊本二廠！王美花：對台日合作有加分效果

跟著台積電走！熊本透天厝僅400萬　連玉山金董座朋友也搶投資　

熊本廠兩大咖現身！傳張忠謀密會日本經產大臣？台積電否認

台積電熊本廠／設備廠最怕「利多出盡」　分析師找出低基期潛力股

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞