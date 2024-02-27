決戰AI全球新佈局！台積電、英特爾2大半導體廠進入新競合時代

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不過，英特爾將有些改變，根據《財訊》報導，內文以舞伴比喻英特爾的合作夥伴，並指出，英特爾的舞池，從原本的一枝獨秀，開始出現一些舞伴。微軟執行長納德拉、OpenAI創辦人奧特曼、ARM執行長哈斯等人，都參與了英特爾的晶圓代工大會，而台灣廠商聯發科、博通等大型IC設計公司主管也現身會場。
其中，英特爾最重要的舞伴是美國政府商務部長雷蒙多，她透過視訊參與，並提及美國很少採取產業政策，目標不是要在美國生產所有的晶片，但分散半導體的供應來源，在美國進行更多製造，特別是尖端製程的晶片，這對發展AI至關重要。並強調，若美國想在全球半導體保持領先地位，就必須繼續投資。
而台積電熊本廠開幕，被視為日本半導體產業振興的盛事，也是台日半導體產業鏈關鍵結合。張忠謀在致詞時強調，半導體未來一定會有更多的需求，未來幾年透過人工智慧的協助，一定會看到能大量生產數百萬片晶圓的新產能。
熊本廠是台積電過去5年來第一座海外營運的新廠，也是台積電在日本的第一座晶圓廠，未來擴建二廠，更將把日本失去多年的先進半導體製造技術再帶進日本。
此外，台積電興建熊本一、二廠後，不僅可以直接帶動日本的半導體供應鏈，對日本的其他科技產業也將帶來極大的助力，特別是AI與自駕車應用。熊本廠落成，不只代表台日合作，完成日本半導體復興的拼圖，更是台積電對歐美質疑尖端晶片集中在台灣生產的直接回應