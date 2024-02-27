烏克蘭1家3口帆船故障 黃偉哲表達關心並指示提供協助
烏克蘭籍男子Valeriy去（112）年11月29日帶著妻兒駕駛帆船經過台灣海峽的時候發生故障，緊急停靠台中梧棲漁港，後在移民署及相關單位的協助下，船隻於去年12月27日抵達安平港，由駝峰航海進行起吊、安置並免費修繕，台南市長黃偉哲對此表達關切，今(27)日指示市府相關局處務必積極給予協助，Valeriy激動表示，謝謝台南市政府及所有台南人的關心。
記者郭俊暉／台南報導
Valeriy一家三口分別51歲的Valeriy Koziyev、38歲的媽媽Nataliia Koziyev、13歲的兒子Ivan Koziyev。一家人為了躲避戰爭，開船到國外，卻在前往菲律賓途中，因方向舵故障，緊急停靠台中港求助，在移民署緊急協助申辦短期簽證後再把船隻開往台南安平港等待修復。
台南市府表示，Valeriy一家於台南等待船隻修繕期間，社會局會連結民間資源，提供該家庭在台南生活所需物資。另綉溪安平飯店於聽聞事件後，第一時間提供Valeriy一家免費住宿，給予關懷。
此外，中華電信提供網卡服務，解決Valeriy先生一家在台的通訊問題。俊長股份有限公司董事長邱榮亮也前往給予一家人加油鼓勵，除給予零用金並提供用餐等實質幫助。
Valeriy表示，還好有台南市漁港及近海管理所、海巡署等公部門給予行政上協助，讓他們順利把船開進安平港，並透過駝峰航海的設備進行船隻起吊及修理工作，在此他要特別向台灣、台南市政府及給予幫助的所有單位致上謝意。13歲的兒子Ivan Koziyev也提到自己很喜歡台南人，因為大家都非常慷慨與友善。
至於船隻修理進度，Valeriy表示，目前大漏水已修復完成，方向舵尚在修理當中，接續他們要再跨太平洋前往加拿大，因此亟需海水淡化器材，目前還在尋找廠商中。
駝峰航海董事長彭顯恩表示，由於台南安平這裡有足夠的設備可提供修理，在移民署等相關單位的協助下，Valeriy先生的船於去(112)年12月來到這邊，並由駝峰航海進行吊掛，提供免費修船服務。