00687B穩坐美債ETF交易王 第7次追募獲准！把握最後買近日
聯準會上周發佈1月會議記錄，資料顯示應不會過早降息，長債殖利率衝到3個月以來高點，連動影響債券價格，使債券ETF成為市場大熱門。其中最熱門的有國泰20年美債（00687B）每日成交熱絡，2024年初已緊急送出2次追募，近期（2月21日）第7次追募新台幣200億元額度已獲得櫃買中心申報生效，規模及受益人數持續創高，00687B下個月即將除息，投資人可把握3月15日最後買進日，即可參與第一季配息。
記者許家禎／台北報導
國泰投信ETF研究團隊指出，市場獨鍾國泰20年美債00687B的最大原因，莫過於降息後債券價格上漲的資本利得，債券的存續期愈長，代表債券價格對利率變化的敏感度愈高。以00687B為例，基金平均有效存續期間約17年（截至2月26日），也就是說接下來如果殖利率下降1%，債券價格有機會上升約17%，若殖利率下降2%，價格有機會上揚34%，也讓債券ETF成為市場大熱門。
再加上美國公債具有信評高、信用風險低、收益穩健特性，被視為無風險資產，避險效果佳，是資產配置的重要佈局，也因為在難得的降息環境下，兼具上述的「具有資本利得」及「安全低風險」這兩大因素，才能一舉收服市場上渴望追求資本利得的積極型、訴求長期勝率的穩健型和重視資產安全性的保守退休族，都加入債券ETF的粉絲行列。
00687B自今年以來，每日平均交易量超過5.7萬張（1月2日到2月26日)，穩坐長天期美債ETF的交易王。00687B受益人自去年以來持續創新高，目前已有167,430位（截至2月23日），規模超過新台幣千億元，預計本次追募獲准後，規模還有機會持續增加。