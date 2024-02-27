林襄撇清「冷凍風波」才轉隊！親揭樂天女孩告別暖舉：很不捨
啦啦隊女神林襄今（27）日下午與網紅「77老大」出席活動，也是她離開樂天女孩，轉戰小龍女後的第一場公開活動，不過林襄分享，雖然私下沒有歡送會，但還是有樂天女孩成員特別發文獻上祝福，直呼：「她們很不捨！」並再次強調自己沒有被樂天冷凍的一事。
記者詹鎰睿／台北報導
作為小龍女新成員，首次公開露面的林襄則認為，有種全新挑戰的感覺，像重回3年前剛加入啦啦隊一樣。談到前同事、樂天女孩的反應？林襄透露，因為休賽季後、大家的工作也比較多，再加上過年的關係，前同事們比較沒有時間聚在一起，「但她們有告訴我，她們很不捨！」
林襄還分享，有女孩特別打一篇長長的祝福文，稱讚她3年以來進步很多等等，讓她很感動。至於離開前東家，再到轉隊這段過程，林襄則坦言，心理調適很久，掙扎拉扯一定有，但還是以經紀公司的安排與計畫為主，同時也再次澄清，沒有被冷凍一事，「那是大家自己腦補出來的啦，那陣子剛好外務比較多。」
最後林襄也分享加入小龍女的心情，直言味全龍的嗆司曲〈叱吒雲霄〉最難跳，最喜歡拿莫·伊漾的應援曲，在和小龍女們相處後，林襄還特別稱讚口水最讓她印象深刻，「她很活潑又大方，而且跳舞很好看很漂亮。」也期盼未來在天母棒球場上的表現。
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