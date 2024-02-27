國立大學是就業保證！企業最愛公立大學排行「台交成占前3名」

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「國立一般大學」排行中，國人心目中的最高學府「台灣大學」穩座龍頭位置，而陽明交通大學則比去年進步1個名次，今年以亞軍之姿獲得企業肯定，成功大學及政治大學則分居3、4名，第5名為中央大學。
1111人力銀行提到，值得注意的是，中央大學首次躋身前5名，顯示其在企業招聘進用過程中，重視程度逐漸攀升，反映出企業對頂尖大學的理工領域人才依然擁有高度需求，數位科技的發展與結合，已成為各大學未來發展的重中之重。
1111人力銀行發言人黃若薇表示，觀察前3名的學校，著重於數位與各領域企業深度結合，以台灣大學為例，積極擴展其他學科領域，預計將增設新聞或傳播相關學系，最快114學年度開始招生，希望培育善用數位科技等領域的國際傳播人才，滿足多元就業市場需求。整體而言，可以看出在企業主心目中，重點理工人才的頂尖大學，與培育多元人才的綜合型大學並駕齊驅，都是不可多得的即戰力，顯見國立大學品牌還是極具吸引力，亦是就業保證。
在「私立一般大學」排行中，淡江大學、輔仁大學、東海大學依然位居前3大，屹立不搖，長庚大學從去年第9名攀升至第6名。值得注意的是，元智大學和中山醫學大學也擠進10強，元智大學晉升至第5名，而中山醫學大學則是位居第7。
黃若薇說，分析今年排名變化，淡江大學傲視群雄，成功奪得私立一般大學冠軍寶座，展現其在教育領域的領先地位，學校積極與遠傳電信、臺灣微軟攜手合作聯手打造「全國首座永續雲」，是亞洲首見的大型產學跨界合作。
淡江大學副校長林俊宏說，近年因應數位轉型，淡江大學與「微軟」和「遠傳」深入產學合作，帶動全校教職員與學生提升個人數位力，創建淡江AI個人數位助理「5C淡小虎」，讓同仁能自行開發所需的系統，來提升學校的教學、行政、研究與服務效率。
中山醫學大學主任秘書王祖興表示，校內語聽系、視光系在國考錄取率都是全國首屈一指」，就業面也鼓勵「創新、創業」除了專業能力外還能有更寬廣的選擇，另外在就業媒合部分，這幾年也受到1111人力銀行及教育部UCAN計劃的助益。