李銘忠遭《鬥魚》女星從後面來！她激吻多人：親到嘴麻沒知覺
曾演出《鬥魚》「紅豆」的虹茜，在新電影《（真）新的一天》，飾演一名翹家女孩「真真」，一場她與李銘忠兩人的床戲，虹茜手指套上保險套對李銘忠「走後門」探索，試圖從他的呻吟聲中，勾出他藏在櫃中的真正性向；虹茜在片中與王碩瀚、李銘忠都有親熱戲、豔福不淺，卻直呼：「親到嘴麻沒知覺。」
記者黃雅琪／綜合報導
《（真）新的一天》是導演陳宏一的第6部作品，劇情描述：翹家少女「真真」（虹茜 飾）最羨慕「金魚的記憶力只有7秒」，努力甩開包袱、活在當下。當她邂逅了陽光便利店員「尚」（王碩瀚 飾）與事業有成的大老闆趙子傑（李銘忠 飾）展開一段瘋狂「3人行」時，卻因為一聲意外槍響，不僅揭露她不堪回首的過去，更對3人曖昧關係發生翻天覆地的影響。
《（真）新的一天》是虹茜的第二部電影，她從校園少女變叛逆翹家女，精準詮釋現代年輕人的末世價值觀。虹茜在片中共有3場大尺度床戲，她與陽光男孩王碩瀚、又與熟男戲王李銘忠親熱，「福利」讓人好生羨慕！但虹茜卻大呼根本是「體力活」，她得注意姿勢、不能冒犯對方，親到都嘴麻沒知覺。《（真）新的一天》3月22日正式上映。
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