影／劉錚遭FIBA惡搞！傷口上灑鹽　菲國中鋒戲耍劉錚竟變黑白畫面

游艾喆打中華隊「看到差距」　陳子威：他進攻手段和對抗性需加強

▲2025亞洲盃男籃資格賽中華隊游艾喆這一屆亞洲盃打了25分鐘，得到2分4助攻，仍有需多需要加強之處。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.22）
▲2025亞洲盃男籃資格賽中華隊游艾喆這一屆亞洲盃打了25分鐘，得到2分4助攻，仍有需多需要加強之處。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.22）

記者黃建霖/臺北報導

2025 FIBA亞洲盃男籃資格賽第一階段賽事，中華隊在對上菲律賓的比賽以53:106慘敗，狂輸53分。作為球隊控衛此役上場13分鐘得到2分1助攻，總計兩場比賽打了約25分鐘，得到2分4助攻，發揮機會不是太多。政治大學總教練陳子威認為這次中華隊集訓時間短，因此游艾喆在和隊友的配合上還不是很熟悉，但這次的賽會也已經展現出他未來在對抗性和進攻手段上需要加強。至於游艾喆本人則認為這次是很好的經驗，讓自己可以和學長們學習，也希望之後還有機會代表中華隊，出一口氣。

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此役上半場政大就已經拉開46:30的領先，最終以85:64收下比賽勝利，政治大學外籍生莫巴耶輪休沒有打，反而是昨晚11點多才歸隊的游艾喆打了21分鐘，得到7分。賽後教練陳子威表示，本來計畫讓游艾喆休息的，但他本人很想打，所以就是尊重他的意願。

▲2024亞洲盃男籃資格賽中華隊游艾喆。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.22）
▲亞洲盃男籃資格賽中華隊游艾喆發揮不順，恩師陳子威勉勵需要加強進攻手段和身體對抗性 。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.22）
游艾喆在更高層級賽事受限制　恩師陳子威勉勵增加進攻手段

游艾喆這次在中華隊發揮機會不多，面對身材更高大的球員，他的一些優勢也比較沒有發揮。不過儘管如此，陳子威認為這對於游艾喆來說是很好的磨練，因為在UBA階段，比較少機會能讓他受到這樣的刺激，「這次他打不好，看能不能刺激他成長，我認為不是壞事。」

這次中華隊持球點多，除了林俊吉、高錦瑋等主力後衛，劉錚和林信寬也都是有帶球能力的後衛，陳子威說：「希望他能和學長多學學，明顯他的身體強度還需要加強。這次集訓時間短，無法讓他和隊友多了解，可能也是特色無法展現的原因。不過他在防守上的積極性和判斷，還是表現得不錯；進攻端則需要再增加一些手段。」

▲2024亞洲盃男籃資格賽中華隊游艾喆運球過掉對手。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.22）
▲游艾喆自評亞洲盃男籃資格賽的表現沒有到很好，同時直言和隊友的配合不理想 。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.22）
游艾喆自評表現不理想　未來若有機會被徵召還想打中華隊

「我覺得我表現沒有到很好，沒有習慣隊友的特性，沒辦法太好的配合，對抗性上也需要加強。」游艾喆坦言在這一屆亞洲盃資格賽，他並沒有對自己的表現很滿意，「看得到差距，也可以明白自己哪裡還不夠。」

游艾喆認為菲律賓後衛打法非常強勢，而且會利用自己的強勢點去為團隊製造進攻機會，球風十分強硬。至於年底的亞洲盃資格賽第二階段賽事，他說雖然還不確定屆時的動向，但若是國家有徵召自己就有意願，「希望那時候我能提升自己變得更好，出一口氣。」

接下來游艾喆將面對UBA生涯最後9場比賽，他表示自己對於個人獎項並不是很在乎，更希望能夠幫助政大奪冠，為大學生涯畫下完美句點。

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