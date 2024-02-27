游艾喆打中華隊「看到差距」　陳子威：他進攻手段和對抗性需加強

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游艾喆在更高層級賽事受限制 恩師陳子威勉勵增加進攻手段
游艾喆這次在中華隊發揮機會不多，面對身材更高大的球員，他的一些優勢也比較沒有發揮。不過儘管如此，陳子威認為這對於游艾喆來說是很好的磨練，因為在UBA階段，比較少機會能讓他受到這樣的刺激，「這次他打不好，看能不能刺激他成長，我認為不是壞事。」
這次中華隊持球點多，除了林俊吉、高錦瑋等主力後衛，劉錚和林信寬也都是有帶球能力的後衛，陳子威說：「希望他能和學長多學學，明顯他的身體強度還需要加強。這次集訓時間短，無法讓他和隊友多了解，可能也是特色無法展現的原因。不過他在防守上的積極性和判斷，還是表現得不錯；進攻端則需要再增加一些手段。」
游艾喆自評表現不理想 未來若有機會被徵召還想打中華隊
「我覺得我表現沒有到很好，沒有習慣隊友的特性，沒辦法太好的配合，對抗性上也需要加強。」游艾喆坦言在這一屆亞洲盃資格賽，他並沒有對自己的表現很滿意，「看得到差距，也可以明白自己哪裡還不夠。」
游艾喆認為菲律賓後衛打法非常強勢，而且會利用自己的強勢點去為團隊製造進攻機會，球風十分強硬。至於年底的亞洲盃資格賽第二階段賽事，他說雖然還不確定屆時的動向，但若是國家有徵召自己就有意願，「希望那時候我能提升自己變得更好，出一口氣。」
接下來游艾喆將面對UBA生涯最後9場比賽，他表示自己對於個人獎項並不是很在乎，更希望能夠幫助政大奪冠，為大學生涯畫下完美句點。