大甲媽4/5起駕！與白沙屯媽差別在此　旅行社推1日接送僅499元起

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其實白沙屯媽祖的路線是不固定，都由媽祖當下決定路線。而大甲媽祖有固定路線，且每逢大甲媽祖遶境必定下雨，所以也有人稱「雨水媽」祈求平安、雨水豐沛，作物豐收。
凡報名行程即贈「大甲鎮瀾宮紀念帽」，讓您在旅途中時刻感受媽祖的祝福。獨家提供媽祖祝壽大典謝天祭禮<豬羊份> ，豬羊份豬羊份，是大甲媽祖到達目的地後，為答謝上蒼及媽祖福蔭庇佑，所舉行的祝壽或謝天祭禮中所用的豬與羊的祭品，且數量有限。
登記豬羊份，而登記的名字會在祝壽典禮上被誦經團唱誦，一人一份。由東南旅遊代您捐贈豬羊份，以取得媽祖的庇佑。登記的名字更會在祝壽典禮上被誦經團唱誦，參與者也能親身參與祭典，獲得媽祖的祝福。除此之外，每位參團者更有機會參與抽獎，獲得大甲媽祖娘傘酒一瓶，另外加碼再抽大甲媽祖甲辰年重修慶成祈安七朝清醮酒乙瓶1000ml。
另外，全球線上旅遊領導品牌 Booking.com 於今年初公布 2024 年「旅客評分卓越獎」（Traveller Review Awards），台灣「澎湖縣」獲Booking.com 2024 年「全球最好客目的地」第二名，成為台灣之光！Booking.com每年舉辦「旅客評分卓越獎」（Traveller Review Awards），表揚得獎業者並選出全球最友善城市和目的地，鼓勵旅人探索更多精彩旅遊地點。今年，台灣「澎湖縣」首次入榜便空降「全球最好客目的地」排行榜第二名。
Booking.com 此次也深入探討台灣相關數據，今（2024）年台灣獲獎旅宿再次創新紀錄！共有 7,469 家旅宿獲獎，累積取得 2,795,357 則評論，平均 8.9 分以上（總分10分）的好評。深入剖析各城市的獲獎數量，「花蓮市」以 501 家高居全台之冠，而「台東市」則獲得 485 家，美食古都「台南」以其老宅改建而成的民宿聞名，共獲獎 471 家位居第三，第四和第五名則為澎湖「馬公市」和首都「台北」，這些城市皆因旅客好評以及當地住宿獲獎比例高而受到肯定。