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大甲媽4/5起駕！與白沙屯媽差別在此　旅行社推1日接送僅499元起

▲大甲媽祖9天8夜遶境進香活動確定將在國曆4月5日晚上十一點(子時)起駕，東南旅遊即日起祭出平日一日遊，最低499元專車接送。(圖／資料照，柳榮俊攝)
▲大甲媽祖9天8夜遶境進香活動確定將在國曆4月5日晚上十一點(子時)起駕，東南旅遊即日起祭出平日一日遊，最低499元專車接送。(圖／資料照，柳榮俊攝)

記者葉盛耀/綜合報導

白沙屯媽祖進香日前已確定將於3月14日熱鬧展開，而大甲媽祖遶境路線也已出爐，由鎮瀾宮董事長顏清標率全體董監事擲筊請示媽祖，確定今年度「大甲媽祖9天8夜遶境進香活動」將在國曆4月5日晚上十一點(子時)起駕。路程達340公里，沿途會走遍中部4縣市，包含台中市、彰化縣、雲林縣及嘉義縣。東南旅遊即日起祭出平日一日遊最低499元專車接送，讓民眾能更方便追上大甲媽祖女神步伐。另外，全球線上旅遊品牌Booking.com於也公布 2024 年「旅客評分卓越獎」（Traveller Review Awards），台灣「澎湖縣」獲Booking.com2024年「全球最好客目的地」第二名。

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東南旅遊此次推出的方案從台北出發至南部每日開立一日遊行程，讓信眾能夠全程參與，共同感受神聖的力量。每年三、四月白沙屯媽祖進香及大甲媽祖遶境一直為全台灣及世界老外們瘋迷的盛事，民眾追媽祖的同時，可能想知道白沙屯媽祖和大甲媽祖是否有不一樣。

其實白沙屯媽祖的路線是不固定，都由媽祖當下決定路線。而大甲媽祖有固定路線，且每逢大甲媽祖遶境必定下雨，所以也有人稱「雨水媽」祈求平安、雨水豐沛，作物豐收。

凡報名行程即贈「大甲鎮瀾宮紀念帽」，讓您在旅途中時刻感受媽祖的祝福。獨家提供媽祖祝壽大典謝天祭禮<豬羊份> ，豬羊份豬羊份，是大甲媽祖到達目的地後，為答謝上蒼及媽祖福蔭庇佑，所舉行的祝壽或謝天祭禮中所用的豬與羊的祭品，且數量有限。

▲大甲媽祖將在國曆4月5日晚上十一點(子時)起駕，東南旅遊即日起祭出平日一日遊最低499元專車接送，並將加送「大甲鎮瀾宮紀念帽」。（圖／東南旅遊提供）
▲大甲媽祖將在國曆4月5日晚上十一點(子時)起駕，東南旅遊即日起祭出平日一日遊最低499元專車接送，並將加送「大甲鎮瀾宮紀念帽」。（圖／東南旅遊提供）
登記豬羊份，而登記的名字會在祝壽典禮上被誦經團唱誦，一人一份。由東南旅遊代您捐贈豬羊份，以取得媽祖的庇佑。登記的名字更會在祝壽典禮上被誦經團唱誦，參與者也能親身參與祭典，獲得媽祖的祝福。除此之外，每位參團者更有機會參與抽獎，獲得大甲媽祖娘傘酒一瓶，另外加碼再抽大甲媽祖甲辰年重修慶成祈安七朝清醮酒乙瓶1000ml。

另外，全球線上旅遊領導品牌 Booking.com 於今年初公布 2024 年「旅客評分卓越獎」（Traveller Review Awards），台灣「澎湖縣」獲Booking.com 2024 年「全球最好客目的地」第二名，成為台灣之光！Booking.com每年舉辦「旅客評分卓越獎」（Traveller Review Awards），表揚得獎業者並選出全球最友善城市和目的地，鼓勵旅人探索更多精彩旅遊地點。今年，台灣「澎湖縣」首次入榜便空降「全球最好客目的地」排行榜第二名。

Booking.com 此次也深入探討台灣相關數據，今（2024）年台灣獲獎旅宿再次創新紀錄！共有 7,469 家旅宿獲獎，累積取得 2,795,357 則評論，平均 8.9 分以上（總分10分）的好評。深入剖析各城市的獲獎數量，「花蓮市」以 501 家高居全台之冠，而「台東市」則獲得 485 家，美食古都「台南」以其老宅改建而成的民宿聞名，共獲獎 471 家位居第三，第四和第五名則為澎湖「馬公市」和首都「台北」，這些城市皆因旅客好評以及當地住宿獲獎比例高而受到肯定。

▲Booking.com公布公布 2024 年「旅客評分卓越獎」（Traveller Review Awards），台灣「澎湖縣」獲Booking.com2024年「全球最好客目的地」第二名。（圖／交通部觀光署提供）
▲Booking.com公布公布 2024 年「旅客評分卓越獎」（Traveller Review Awards），台灣「澎湖縣」獲Booking.com2024年「全球最好客目的地」第二名。（圖／交通部觀光署提供）

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