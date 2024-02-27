五熊自爆「沒戲拍到餐廳打工」！曾月收僅千元 不知道明天在哪裡
女星蔡頤榛因演出《終極一班》中「五熊」一角，成為她早期在演藝圈發展的藝名，除此之外，她還曾演出過許多知名偶像劇，如《東方茱麗葉》、《熱情仲夏》、《惡作劇2吻》等，近日，她上《新聞挖挖哇！》節目時，公開了沒戲拍時、必需到餐廳打工賺取房租的經歷，她坦言因出道的早，所以花了一段時間才適應這樣的身分轉換。
記者張芸婷／綜合報導
五熊因外型甜美亮眼，13歲時就被發掘拍廣告，15歲上吳宗憲主持的《我猜我猜我猜猜猜》出道，而後在戲劇演出、節目主持各方面，都有非常好的表現，並於2020年與教會認識的男友Holy閃婚、步入禮堂，日前她上節目卻透露「演員時期」曾經歷過一段，沒戲拍到需要「打工賺生活費」的生活經歷。
五熊在節目中提及：「有一段時間我去打工，因為在主持節目之前是演員，剛好那段時間沒戲拍，有個空檔，我就去打工了。」表示因為怕付不出房租，又不想跟家裡拿錢，因此只好去兼差，坦言在演藝工作的收入相當不穩定：「其實說真的，演藝人員很多時候不知道明天在哪裡。」
而五熊也闡訴了她當時的心境：「我那時其實沒辦法調適（心情），但後來發現我有好多演員、演藝圈的朋友，在新人或辛苦努力階段的人，他們沒有演藝工作時，通常第一選擇都是去餐廳，或是咖啡廳打工。」並且她說道：「因為是PT，所以（月收入）其實很少，才幾千塊而已，店家不會一直排你班，時薪也比現在少很多。」無奈表示其實當時自己感到非常的挫折。
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