劉俊謙搭女神許瑋甯組新CP　Netflix「2024必看台劇」出爐

五熊自爆「沒戲拍到餐廳打工」！曾月收僅千元　不知道明天在哪裡

▲五熊（蔡頤榛）上節目透露沒戲拍時的心路歷程。（圖／蔡頤榛IG）
▲五熊（蔡頤榛）上節目透露沒戲拍時的心路歷程。（圖／蔡頤榛IG）

記者張芸婷／綜合報導

女星蔡頤榛因演出《終極一班》中「五熊」一角，成為她早期在演藝圈發展的藝名，除此之外，她還曾演出過許多知名偶像劇，如《東方茱麗葉》、《熱情仲夏》、《惡作劇2吻》等，近日，她上《新聞挖挖哇！》節目時，公開了沒戲拍時、必需到餐廳打工賺取房租的經歷，她坦言因出道的早，所以花了一段時間才適應這樣的身分轉換。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蔡頤榛（左二）因演出《終極一班》中「五熊」一角，成為她在演藝圈發展時，廣為人知的藝名。（圖／蔡頤榛FB）
▲蔡頤榛（左二）因演出《終極一班》中「五熊」一角，成為她在演藝圈發展時，廣為人知的藝名。（圖／蔡頤榛FB）
五熊因外型甜美亮眼，13歲時就被發掘拍廣告，15歲上吳宗憲主持的《我猜我猜我猜猜猜》出道，而後在戲劇演出、節目主持各方面，都有非常好的表現，並於2020年與教會認識的男友Holy閃婚、步入禮堂，日前她上節目卻透露「演員時期」曾經歷過一段，沒戲拍到需要「打工賺生活費」的生活經歷。

五熊在節目中提及：「有一段時間我去打工，因為在主持節目之前是演員，剛好那段時間沒戲拍，有個空檔，我就去打工了。」表示因為怕付不出房租，又不想跟家裡拿錢，因此只好去兼差，坦言在演藝工作的收入相當不穩定：「其實說真的，演藝人員很多時候不知道明天在哪裡。」

▲五熊（右）與姊姊蔡函岑（左）都在演藝圈打拚！（圖／蔡頤榛FB）
▲五熊（右）與姊姊蔡函岑（左）都在演藝圈打拚！（圖／蔡頤榛FB）
而五熊也闡訴了她當時的心境：「我那時其實沒辦法調適（心情），但後來發現我有好多演員、演藝圈的朋友，在新人或辛苦努力階段的人，他們沒有演藝工作時，通常第一選擇都是去餐廳，或是咖啡廳打工。」並且她說道：「因為是PT，所以（月收入）其實很少，才幾千塊而已，店家不會一直排你班，時薪也比現在少很多。」無奈表示其實當時自己感到非常的挫折。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

汪東城辰亦儒重演終極一班！謝和弦戰力破萬　4字開砲了

《終極一班6》要開拍？男星爆劇組進度：50歲還畢不了業

NONO被「實名指控」性騷第2起！《終極一班3》化妝師靠電擊棒脫逃

黃正音8年婚姻結束！自曝老公長相、出軌證據「應該400人見過他」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞