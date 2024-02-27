北市公布麻疹個案足跡！曾搭機捷、八方雲集用餐 詳細足跡曝
台北市衛生局今（27）日公布新增1例麻疹境外移入確定病例，並公開其足跡，個案在2月20日期間，曾搭乘桃園機場捷運、前往台北車站，並在八方雲集大同華亭店用餐，若民眾與其足跡重疊，務必進行自主健康管理至3月9日為止。
記者林志怡／台北報導
台北市今日新增1例麻疹境外移入確定病例，為20多歲非本國籍男性，未曾接種麻疹疫苗，2月20日自馬來西亞入境，2月22日因發燒、出疹等症狀就醫後通報採檢，於2月27日研判確診。
台北市衛生局說明，目前掌握接觸者共330人，包含同行者1人、航空器接觸者29人、就醫接觸者291人、其他接觸者9人，將進行健康追蹤自接觸日起18日。
台北市衛生局指出，個案可傳染期間搭乘亞洲航空AK1510班機於2月20日上午10時22分入境我國，同日上午11時30分至12時30分搭乘桃園機場捷運自機場第一航廈站至台北車站，並於同日下午約1時30分至2時於八方雲集大同華亭店用餐。
因此，台北市衛生局提醒，曾於相關場所出入的民眾，請進行自主健康管理至3月9日，因麻疹傳染力強，如有紅疹、發燒，或出現咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等鼻炎與結膜炎症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由衛生單位安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。