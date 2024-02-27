限量百名！星宇航空攜手星野集團 雲海行程58800元起
好想去北海道體驗浪漫的櫻花海及雲霧繚繞！星宇航空與日本頂級度假村-星野集團攜手鉅獻全新「星星相遇」行程，五天四夜的「雲海專案」，今（27）日起限量100名開賣，本次行程為星宇航空COSMILE會員限定，成功報名者除四晚皆保證入住星野RISONARE TOMAMU豪華套房並享來回專車接送外，加碼贈送一日森林餐廳晚餐以及雲海咖啡廳飲料券，五天四夜機加酒每人NTD58800起，3月31日前報名，更享有第二人折NTD3000的早鳥優惠。
記者許若茵／台北報導
星宇航空說明，五天四夜的雲海包機行程為5月7日至5月11日，搭乘星宇航空台北-札幌航班抵達新千歲機場後，由專車接送至星野TOMAMU度假村，展開一場浪漫之旅。在幽靜的森林餐廳裡享用首日晚餐；搭乘纜車前往參與「夢幻雲海平台開幕活動」體會與壯麗雲海相遇的早晨、品嚐雲朵咖啡；參與少女心噴發的「花開RISONARE」粉紅主題下午茶；前往絕美櫻花秘境：「二十間道路櫻並木林蔭大道」，享受沿路2200株櫻花樹齊放的櫻吹雪美景。
星宇航空與星野集團自2023年起推出「星星相遇」日本全航線機加酒自由行，推出包含北海道、東北、東京、大阪、熊本及沖繩等地的機加酒行程，皆廣受好評，今年首波推出半自由行的包機行程，團員除了需於指定時間上下車外，其他時間皆能自由自在的安排假期。星宇航空及星野集團強強聯手，要帶旅客體會北海道春季絕無僅有的浪漫美景。