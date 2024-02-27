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丟丟妹李明珊直播又燙傷！「一大攤熱油」濺出毀容了：人生好坎坷

▲丟丟妹昨晚直播時燙傷，一大攤熱油朝她濺出，導致胸口、人中留下可怕傷疤直接毀容，狀況令人擔憂，直呼：「我人生怎麼這麼坎坷！」（圖／樓頂揪樓下FB、經紀人提供）
▲丟丟妹昨晚直播時燙傷，一大攤熱油朝她濺出，導致胸口、人中留下可怕傷疤直接毀容，狀況令人擔憂，直呼：「我人生怎麼這麼坎坷！」（圖／樓頂揪樓下FB、經紀人提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

直播天后「丟丟妹」李明珊以爽朗又豪邁的叫賣爆紅，自從開了新公司「樓頂揪樓下」之後人氣依舊不滅，每次都創下驚人的銷售量。怎料，昨（26）日與人氣男神鳳小岳直播完後，李明珊竟然再度燙傷，整攤油直接噴灑在胸口上，痛到她提前下播處理，畫面讓人怵目驚心。

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李明珊昨晚特別邀請到男神鳳小岳一同直播帶貨，線上人數一度飆到2.6萬人，話題滿滿，李明珊還搞笑表示，「今天I am single！」怎料，送走鳳小岳後，李明珊開始介紹蛋餅皮，卻在大力翻面的過程中，一大攤的熱油直接朝著她噴出，導致胸口上的大面皮膚都被潑灑到，表情難受又痛苦。

▲丟丟妹燙傷。（圖／樓頂揪樓下FB、經紀人提供）
▲丟丟妹面露痛苦表情，一邊搓揉著胸口，讓人好擔心。（圖／樓頂揪樓下FB、經紀人提供）
只見李明珊一邊搓著胸口，一邊對著工作人員狂喊，「水，衛生紙給我，我怎麼這麼可憐？我的人生怎麼這麼坎坷？」在拿著冰水冰敷時，她還不忘搞笑安撫粉絲心情，「我毀容了啦！我的臉比較重要，目前為止還不會痛。」隨後李明珊苦撐一段時間才提前下播，狀況令人好擔心。

對此，李明珊經紀人也向《NOWnews今日新聞》回應，「昨晚提前下播緊急處理，也有噴到人中，需要好好照顧怕留疤，員工有護士背景先敷藥。」稍晚，李明珊會在男友的陪同下去看醫院治療，今晚不會直播。

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▲丟丟妹經紀人表示，稍晚會去就醫治療，傷勢還有待醫師說明。（圖／經紀人提供）
▲丟丟妹經紀人表示，稍晚會去就醫治療，傷勢還有待醫師說明。（圖／經紀人提供）

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