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針對大陸漁船翻覆案！海洋委員會啟動檢討精進面對各項挑戰

▲海洋委員會召開主管會報，由副主任委員吳美紅(前排中)主持，針對大陸漁船翻覆案，啟動檢討精進，面對各項挑戰。(圖／記者黃守作攝)
▲海洋委員會召開主管會報，由副主任委員吳美紅(前排中)主持，針對大陸漁船翻覆案，啟動檢討精進，面對各項挑戰。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

行政院海洋委員會於26日，在該委員會會議室，召開主管會報，副主任委員吳美紅轉達主任委員管碧玲所提出的三項具體指示，啟動檢討精進，並勉勵同仁堅守崗位，一起面對各項挑戰。

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海洋委員會主管會報，是由副主任委員吳美紅主持，有該委員會一級主管與會，吳美紅表示，主任委員管碧玲因台北另有要公，由她轉達管碧玲對一級主管的勉勵，首先對2月14日(大年初五)發生大陸漁船翻覆案的兩位受難漁民表示誠摯的哀悼，對一直在應處善後事宜的同仁加油打氣，並以「慎始敬終」叮嚀各級主管辦理各項公事要保持「尊敬」、「小心翼翼」的態度，自始至終都要毫不怠慢，不要忽視任何細節。

▲海洋委員會主任委員管碧玲針對大陸漁船翻覆案，提出三項具體指示，啟動檢討精進。(圖／記者黃守作攝)
▲海洋委員會主任委員管碧玲針對大陸漁船翻覆案，提出三項具體指示，啟動檢討精進。(圖／記者黃守作攝)
管碧玲說，由此次事件可以看到，海巡署在裝備整備及勤務執行等面向，都有需要精進的地方，並提出三項具體指示啟動檢討精進。

首先，研議成立策進小組，面對外在環境的快速變化，責成海巡署針對精進執勤裝備及強化執勤管理等面向，進行評估研議成立策進小組，來改善同仁的執法環境、優化執勤裝備，才能面對日益艱難的挑戰。

其次是，主動澄清破除假訊息，管碧玲提醒同仁，事件發展至今，從當初的對於「三無」船舶越界的取締執法事件，已逐漸失焦，對我政府不利的假訊息大量出現，國內學者也陸續提出警訊，必須慎防，因而激起國內的輿論衝突，打擊執法人員的士氣，對於不實訊息要主動澄清，以正視聽。

再則是，確實虛心整體檢討，此案同仁嚴正執法，惟在通報及蒐證工作仍有疏忽，造成案件發生後無法對社會與家屬有效釐清案情，且案發後的媒體應對，仍有精進的地方，等到事件告一段落，必需針對此案整體處理過程，確實檢討精進。

▲海洋委員會主任委員管碧玲(前排左2)、副主任委員兼海巡署署長周美伍(前排左1)。(圖／記者黃守作攝)
▲海洋委員會主任委員管碧玲(前排左2)、副主任委員兼海巡署署長周美伍(前排左1)。(圖／記者黃守作攝)
管碧玲並指示副主任委員兼海巡署署長周美伍，此案同仁依法執勤，惟發生人員傷亡，現場執勤同仁亦承受很大壓力，應予以適時關懷，並給予專業的心理支持。

主持主管會報的副主任委員吳美紅則勉勵所有同仁，勿因單一事件，影響各項工作的正常運作，面對當下，愈是艱難、愈要堅定，要堅守崗位一起面對各項挑戰。

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