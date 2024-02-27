針對大陸漁船翻覆案！海洋委員會啟動檢討精進面對各項挑戰

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管碧玲說，由此次事件可以看到，海巡署在裝備整備及勤務執行等面向，都有需要精進的地方，並提出三項具體指示啟動檢討精進。
首先，研議成立策進小組，面對外在環境的快速變化，責成海巡署針對精進執勤裝備及強化執勤管理等面向，進行評估研議成立策進小組，來改善同仁的執法環境、優化執勤裝備，才能面對日益艱難的挑戰。
其次是，主動澄清破除假訊息，管碧玲提醒同仁，事件發展至今，從當初的對於「三無」船舶越界的取締執法事件，已逐漸失焦，對我政府不利的假訊息大量出現，國內學者也陸續提出警訊，必須慎防，因而激起國內的輿論衝突，打擊執法人員的士氣，對於不實訊息要主動澄清，以正視聽。
再則是，確實虛心整體檢討，此案同仁嚴正執法，惟在通報及蒐證工作仍有疏忽，造成案件發生後無法對社會與家屬有效釐清案情，且案發後的媒體應對，仍有精進的地方，等到事件告一段落，必需針對此案整體處理過程，確實檢討精進。
管碧玲並指示副主任委員兼海巡署署長周美伍，此案同仁依法執勤，惟發生人員傷亡，現場執勤同仁亦承受很大壓力，應予以適時關懷，並給予專業的心理支持。
主持主管會報的副主任委員吳美紅則勉勵所有同仁，勿因單一事件，影響各項工作的正常運作，面對當下，愈是艱難、愈要堅定，要堅守崗位一起面對各項挑戰。