善盡企業社會責任！中油煉製部大林煉油廠送愛到仁武特殊學校
台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠於26日，到高雄市仁武特殊教育學校，致送一批糕餅點心等暖心物資，將愛心與鼓勵傳遞給該校師生，以善盡企業社會責任。
記者黃守作／高雄報導
台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠副廠長羅國暉，是由該廠行政組經理陳永達、公關課同仁陪同，攜帶一批糕餅點心等暖心物資，到高雄市仁武區仁武特殊教育學校，致送給該校，由校長戴官宇代表接受，讓全校師生共享新春歡樂氣氛。
仁武特殊教育學校校長戴官宇也致送感謝狀給中油公司煉製事業部大林煉油廠，以表達誠摯謝意，由大林煉油廠副廠長羅國暉代表接受，並感謝大林煉油廠一直以來的照顧與支持，讓孩子們能夠有更好的教育環境。
中油公司煉製事業部大林煉油廠副廠長羅國暉表示，高雄市立仁武特殊教育學校設立於民國85年，為大林煉油廠睦鄰區範圍中唯一的一所學制，由幼兒園至高中，且具有完善輔助資源之學校，設校宗旨是以特殊教育的普及，與零拒絕為教育改革的重要課題，讓學子擁有真正而平等的教育權利。
羅國暉指出，大林煉油廠一直極為重視社會關懷，期盼透過該廠的愛心義舉，能發揮正向影響力，帶動更多團體參與公益，延續愛與幸福感，讓社會更和諧美好。