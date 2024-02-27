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NET爭議吵不完！林右昌控「沒搞定產權就招商」　基隆市府回擊了

▲基隆市府發言人發言人余治明表示，請林右昌不要再謊話連篇。（圖／基隆市府提供）
▲基隆市府發言人發言人余治明表示，請林右昌不要再謊話連篇。（圖／基隆市府提供）

記者林怡昕／台北報導

基隆東岸商場爭議持續延燒，內政部長林右昌今（27）日指出，依據促參條例和雙方的契約，要進行產權移轉登記的時間點，是雙方合約期滿之後，強調產權「當然不是在他任內登記」。對此，基隆市府回擊，促參案件就算是「優先訂約」，也是重新訂約，而不是「續約」，所以早在第一次五年合約期滿時，也就是109年底產權就應該移轉給市府，林右昌就應該要完成登記。

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林右昌今天早上受訪時指出，謝國樑一直在鬼扯，「所謂在我任內沒有產權登記，其實原契約明確寫著『期約屆滿後』進行產權移轉」，也就是當廠商期約屆滿後，要進行產權轉移，不過自己任內廠商都在合法期限內，因為期約尚未屆滿。

對此，基隆市政府發言人余治明表示，首先，東岸商場的產權是屬基隆市政府所有，並非NET所主張是它的，此點無庸置疑，再者，林右昌今天表示，「營運資產移轉是發生在營運屆滿後，所以完成產權登記是謝國樑的責任」。

余治明直言，這根本是在混淆視聽，因為促參案件就算是「優先訂約」，也是重新訂約，而不是「續約」，所以早在第一次五年合約期滿時，也就是109年底產權就應該移轉給市府，林右昌就應該要完成登記，喊話「請不要再謊話連篇！」

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