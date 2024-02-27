韓總統民調逆勢回升！醫界爆罷工潮　76％民眾支持尹錫悅擴招政策

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這項民調受韓媒《能源經濟新聞》委託，針對全國2504名18歲以上民眾進行調查，結果顯示尹錫悅的「推進醫學院擴招的國民共識、放寬綠帶限制、提供核電研究開發金融支援與產業生態系統正常化」等政策方向是其支持率回升至40%以上的原因；相同民調在更上週以前，其施政好評率僅39.5%，差評率則高達57.2%。
《路透社》報導指出，為了抗議政府靠增加醫學院招生人數，來解決醫療人力不足問題，韓國多數實習和住院醫師展開罷工後，許多醫療院所受到影響，手術和其他醫療程序被迫取消或延後
韓國總理韓悳洙今再度聲明，稱如果靠辭職進行抗議的醫生們，願意在29日前復工，那麼政府將不追究他們的責任，藉此敦促他們盡早回到工作崗位；另一方面，韓國總統尹錫悅則表明猛烈批評態度，在青瓦台主持會議時堅稱醫療改革不容談判與妥協，「醫生絕不能拿國民生命健康做為賭注」。
尹錫悅強調，過去30年來韓國政府都沒有提出改革方案，因此醫療改革是有迫切必要，他也稱自己率領的執政團隊不會像過去的政府放任醫界的集體行動，並表示每年增招兩千名醫學生規模並不大。
報導提到，韓國蓋洛普民調顯示有76％的民眾支持醫學院擴招計畫，部分民眾認為醫界出面反對是擔心這項擴招改革將影響自己的薪資與社會地位。