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韓總統民調逆勢回升！醫界爆罷工潮　76％民眾支持尹錫悅擴招政策

▲韓國實習醫生和住院醫生在全國紛紛發起請辭與罷工，藉此反對尹錫悅政府推行的醫學院擴招政策。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國實習醫生和住院醫生在全國紛紛發起請辭與罷工，藉此反對尹錫悅政府推行的醫學院擴招政策。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

韓國醫界有超過2/3的年輕醫師以集體請辭、罷工方式抗議政府的醫學生擴招計畫，然而韓國總統尹錫悅為首的執政團隊並不退讓，尹錫悅堅持有改革必要，痛批醫界「以人命為人質」強調不會妥協。根據韓媒最新民調，尹錫悅如今的民調支持率在長達8個月的低迷下逆勢回升，目前已經提高至41.9%。

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韓國醫界罷工未有緩和跡象，與此同時政府堅持採取不姑息、不妥協的強硬立場，不僅批准所有醫療院所遠距離視訊看診，又將醫療警報提升至新冠疫情後首次的「嚴重」級別，根據韓媒《中央日報》今（27）日報導，民調機構「Realmeter」於上週進行的民調結果顯示，對於尹錫悅治國政策持正面評價者達41.9%。

這項民調受韓媒《能源經濟新聞》委託，針對全國2504名18歲以上民眾進行調查，結果顯示尹錫悅的「推進醫學院擴招的國民共識、放寬綠帶限制、提供核電研究開發金融支援與產業生態系統正常化」等政策方向是其支持率回升至40%以上的原因；相同民調在更上週以前，其施政好評率僅39.5%，差評率則高達57.2%。

《路透社》報導指出，為了抗議政府靠增加醫學院招生人數，來解決醫療人力不足問題，韓國多數實習和住院醫師展開罷工後，許多醫療院所受到影響，手術和其他醫療程序被迫取消或延後

韓國總理韓悳洙今再度聲明，稱如果靠辭職進行抗議的醫生們，願意在29日前復工，那麼政府將不追究他們的責任，藉此敦促他們盡早回到工作崗位；另一方面，韓國總統尹錫悅則表明猛烈批評態度，在青瓦台主持會議時堅稱醫療改革不容談判與妥協，「醫生絕不能拿國民生命健康做為賭注」。

尹錫悅強調，過去30年來韓國政府都沒有提出改革方案，因此醫療改革是有迫切必要，他也稱自己率領的執政團隊不會像過去的政府放任醫界的集體行動，並表示每年增招兩千名醫學生規模並不大。

報導提到，韓國蓋洛普民調顯示有76％的民眾支持醫學院擴招計畫，部分民眾認為醫界出面反對是擔心這項擴招改革將影響自己的薪資與社會地位。

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