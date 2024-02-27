7-11禮盒跳水降3折！全家5折禮盒「1招查全台庫存」：還有紅帽子

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🟡全家便利商店5折禮盒清單
🔎點此看∣56款禮盒半價「DM圖文對照版」（點此連結）
◾Let's Café濃粹可可雪茄捲禮盒399元，半價200元
◾Let's Cafe花生濃餡蛋捲禮盒399元，半價200元
◾Let's Cafe手作鮮乳蛋捲禮盒399元，半價200元
◾喜年來歐客佬精品咖啡薄燒蛋捲禮盒309元，半價200元
◾喜年來貓福珊迪原味小蛋捲禮盒399元，半價200元
◾義美蛋捲禮盒385元，半價193元
◾義美蛋捲烘培坊380元，半價190元
◾紅帽子奶味蛋卷禮盒699元，半價350元
◾美心精緻原味雞蛋卷36件裝659元，半價330元
◾美心精緻四式雞蛋卷699元，半價350元
◾香港恆香老餅家蜂巢造型蛋捲21人599元，半價300元
◾新東陽綜合肉鬆點心禮盒399元，半價200元
◾新東陽法式鬆脆捲禮盒399元，半價200元
◾義美經典芝麻小蛋捲禮盒429元，半價215元
◾元本山米奇造型味付海苔罐349元，半價175元
◾韓國kimxkim偷飯海苔+海苔酥綜合禮盒299元，半價150元
◾Let's Cafe海鹽奶油曲奇禮盒499元，半價250元
◾Let's Cafe鐵觀音曲奇禮盒499元，半價250元
◾可口經典開運綜合禮盒219元，半價110元
◾oreo×麗滋×奇寶三麗鷗家族新春大發禮盒259元，半價130元
◾三州製菓萬葉花集米果禮盒499元，半價250元
◾星球工坊新春爆米發禮盒339元，半價170元
◾77新蜜樂芙綜合禮盒299元，半價150元
◾77蜜蘭諾頂級鬆塔禮盒299元，半價150元
◾77貓福好運疊疊樂分享盒399元，半價200元
◾77精緻歐風禮盒329元，半價165元
◾京田製菓角落小夥伴牛奶餅乾造型桶禮盒459元，半價230元
◾美心甜心美意24件899元，半價450元
◾紅帽子法蘭酥綜合禮盒499元，半價250元
◾若尾製菓日本兔四郎鳥取特產餅乾499元，半價250元
◾長榮航空商務艙航空米果禮盒329元，半價165元
◾餅乾學院美好點心雙層餅乾禮盒650元，半價325元
◾露苡米華芙奶油脆餅禮盒399元，半價200元
◾義美小泡芙禮盒305元，半價153元
◾義美花綻維也納禮盒399元，半價200元
◾紅帽子金盒1380元，半價690元
◾紅帽子紅盒980元，半價490元
◾紅帽子藍盒680元，半價340元
◾Tivoli Tivon萌野脆餅果仁圓餅組合32枚399元，半價200元
◾福源花生醬綜合餅乾禮盒399元，半價200元
◾卡娜赫拉的小動物戳戳樂禮盒329元，半價165元
◾卡娜赫拉的小動物可愛造型禮盒229元，半價115元
◾北海道戀人禮盒399元，半價200元
◾掬水軒丹麥酥餅禮盒299元，半價150元
◾泰成製菓東京精選起士蛋糕禮盒439元，半價220元
◾小林煎餅白巧起司脆餅禮盒299元，半價150元
◾手信坊御財箱380元，半價190元
◾丸三食品日本信州蘋果奶油泡芙349元，半價175元
◾FMC 果乾堅果美饌禮盒499元，半價250元
◾卡娜赫拉的小動物精品堅果禮盒恐龍存錢筒499元，半價250元
◾萬歲牌盈春綜合堅果禮盒399元，半價200元
◾萬歲脾米奇系列堅果米果禮盒599元，半價300元
◾戰豆黑金剛花生脆果禮盒590元，半價295元
◾Fungo 芳菓棗到纖果禮盒499元，半價250元
◾大耳狗喜拿萌萌造型存錢桶（附軟糖）990元，半價495元
◾大富翁新春發財禮盒239元，半價120元
7-11年後禮盒促銷則是單店活動，每家優惠售價不同，不過有民眾發現，目前最低折扣已經不是5折，有不少店家跳水大特價，已經殺到3折優惠價，相當於百元就能入手，根據網友回報，於林口的7-11榮耀門市，祭出「鹹蛋超人」公仔餅乾禮盒超殺優惠3折，只要180元超划算價入手，不過目前店內庫存已完售，民眾可到其他門市碰碰運氣，包括Kitty芝麻蛋捲禮盒、鈣五吉好想兔拍拍燈禮盒，都有網友回報以3折超優惠價格入手。
想撿這類便宜貨，除了碰運氣外，熱心網友也提醒「店員不會知道禮盒是否有折扣，都是小7的區主管跟店長討論的，店員都是商品要過收銀機才會知道有沒有折扣」，若是看到心儀的禮盒，雖然沒有貼出折扣，也可以禮貌請店員協助掃碼確認價格唷！