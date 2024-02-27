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影／國造潛艦「海鯤號」移至船塢泊港測試　船體全貌曝光

▲國造潛艦海鯤號進入泊港測試（HAT）最後階段，下午執行第三階段「拖帶進塢」，有大半船身浮在水面測試，在場軍事迷：浮起來了、沒漏氣。（圖／記者莊全成攝，2024.02.27）
▲國造潛艦海鯤號進入泊港測試（HAT）最後階段，下午執行第三階段「拖帶進塢」，有大半船身浮在水面測試，在場軍事迷：浮起來了、沒漏氣。（圖／記者莊全成攝，2024.02.27）

記者莊全成／綜合報導

編號711的「海鯤號」去年9月由總統蔡英文舉行下水命名典禮後今（27）日正式亮相，今晨由拖船引領中信八號進入航道，準備進行下一階段的測試工作。昨晚，海鯤號從海昌廠運至中信八號浮塢，今日毫無遮擋的樣貌呈現在鏡頭前，顯示魚雷發射管、聲納與魚雷誘標孔一覽無遺，唯螺旋槳仍被布套遮掩。

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▲首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午開始由拖船將中信八號拖往航道，準備前往台船廠房內進行下一步測。（圖／記者莊全成攝，2024.02.27）
▲首艘國造潛艦「海鯤號」今天上午開始由拖船將中信八號拖往航道，準備前往台船廠房內進行下一步測。（圖／記者莊全成攝，2024.02.27）
昨天傍晚，「海鯤號」從海昌廠移出，僅艦尾車葉（螺旋槳）等機敏部位以黑布包覆，隨後安置在中信八號浮塢中央基座上，以支架支撐，確保艦體完整無損。上午8時，中信八號展開拖帶作業，預計至今天下午5時完成拖帶入塢，相關作業持續進行中。

▲移泊過程中整艘海鯤潛艦清楚地呈現在鏡頭前完全沒遮擋，海鯤軍艦包括魚雷發射管，底部的側邊聲納與魚雷誘標孔都清晰可見。（圖／記者莊全成攝，2024.02.27）
▲移泊過程中整艘海鯤潛艦清楚地呈現在鏡頭前完全沒遮擋，海鯤軍艦包括魚雷發射管，底部的側邊聲納與魚雷誘標孔都清晰可見。（圖／記者莊全成攝，2024.02.27）
根據台船的作業計畫，「海鯤號」今天上午8時將執行第1階段浮塢拖帶，由浮塢載運至2號碼頭浮船航道，接著進行第2階段浮船離墩，最後進行第3階段拖帶進塢，分別在4號碼頭、2號碼頭和台船小塢進行。移入塢後，將進行裝設電瓶、潛望鏡等設備作業，隨後使用自身電力進行系統測試，包括動力系統、戰鬥系統、武器系統、空調和維生系統等。一切就緒後，即將進行出海測試。

「海鯤號」是首艘國產潛艦，排水量約為2500公噸，長70公尺，寬8公尺。主要武器系統為18枚MK-48 mod6 AT重型魚雷，未來計畫加購潛射型魚叉飛彈，並搭配中科院研製的智慧型水雷。


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