睽違8年再站上質詢台 蔡其昌抨擊盧秀燕賣地助長房價
立法院今（27）日邀請行政院長陳建仁施政報告與備詢，立委蔡其昌過去8年擔任立法院副院長，由於副院長不必質詢，因此這是蔡其昌睽違8年後再度站上質詢台。蔡其昌質疑中市府預計變賣超過200億土地，抨擊盧秀燕執政5年來賣地金額破紀錄、地價屢創新高，而社宅的規劃興建卻龜速怠惰，質疑盧秀燕是賣土地的巨人，蓋社宅的侏儒，不重視居住正義。
記者呂炯昌／台北報導
蔡其昌質詢時表示，這幾天看到新聞，台中市政府預計又要開始賣土地，也看到內政部今年發文請台中市政府不要變賣土地，但稍早中市府發布新聞，白話文講就是不理會中央、堅持賣地，而賣地也不是什麼新鮮事，但如果台中市政府把全部的土地都賣掉，而不願意保留下來興建社會住宅，僅靠中央政府在台中興建社會住宅，那台中市民及所有年輕朋友所期待的居住正義，將遙遙無期。
蔡其昌提出數據指出，台中縣市合併後歷任市長，胡志強賣了234億的土地、林佳龍賣了75.5億的土地，而盧秀燕執政以來，至今已標售504億的土地。
蔡其昌也指出，檢視社宅興建的狀況，林佳龍擔任市長時規劃興建5278戶，林盧交接期大約1200多戶，但換盧秀燕執政只規劃興建了1811戶。蔡其昌抨擊盧秀燕是賣土地的巨人，蓋社宅的侏儒。
蔡其昌表示，尤其此次台中市預計標售200億土地的底價平均都高出周圍土地價格的兩成，未來將產生定錨效應，讓台中市地價及房價繼續高漲，對年輕人更加不利，他肯定內政部發文籲請中市府不要賣地的作為。
蔡其昌也提到，中央政府對於台中市的社會住宅興建目標數僅1萬4000戶的標準過低，要求中央必須提高台中市社會住宅的興建數量，至少應該要達到5萬戶，陳建仁也表示認同，將會持續檢討，全力達成。