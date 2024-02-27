獨家／短今「身體燒起來了」突掛急診被酸報應！經紀人洩女神心情
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員短今，因擁有173公分的好身材與神似韓星李英愛的外型，廣受球迷喜愛。但在元宵節當天，短今身體亮紅燈，全身紅疹癢到像是燒起來一樣，沒想到康復後，還被酸民攻擊說是報應，讓她相當無奈，「總是有人喜歡在妳最脆弱的時候落井下石。」
記者詹鎰睿／綜合報導
短今日前在社群平台上透露，元宵節當天是她「這輩子都不會忘記的日子」，原來當天起床後，她從雙腳開始冒出紅疹，而且脖子以下奇癢無比，更形容「像是被上萬隻蚊子咬過，血管有擴張腫脹的感覺，身體彷彿要燒起來了」，便趕緊叫車到醫院掛急診。
所幸經過治療後並無大礙，短今繼續完成晚上在平溪十分老街的元宵節工作活動，相當敬業，沒想到卻被酸民私訊謾罵，「報應！誰叫妳亂說話！」這讓短今相當無奈，罕見截下對話，並貼到IG上宣洩心情，「總是有人喜歡在妳最脆弱的時候落井下石。」消息曝光後，讓粉絲好心疼。
對此，短今經紀人也向《NOWnews今日新聞》表示，目前短今身體不錯，暫時別再碰海鮮就可以了，至於心情如何？經紀人則回應，「她完全還好！」看來並未放在心上。
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