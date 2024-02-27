AKIRA師弟來台灣拒吃北京烤鴨！BALLISTIK BOYZ：因為我有養小鴨

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除了松井利樹學中文，大家也在精進英文、葡萄牙文，深堀未來表示：「希望團體可以前進海外，提高國際化的機會，除了音樂，我們也想添加自己的語言實力，英文、中文也好，海沼流星也有在學葡萄牙文，希望大家都能精進自己以及造訪許多國家。」會後結尾，海沼流星也以葡萄文說道：「很開心來到台灣。」
7位成員2022年曾到泰國LONG STAY，原本不敢吃辣的日高龍太，因為短居的關係改變口味，砂田將宏也從不敢碰麻辣的體質，到現在很想挑戰看看台灣的麻辣火鍋；加納嘉將、海沼流星以外的成員，也因此敢吃加有香菜醬料，這趟來台願意嘗試有香菜的料理。問及這次訪台必吃的口袋清單，除了挑戰吞50籠小籠包，工作人員透露原本想帶他們去吃北京烤鴨，但奧田力也有養鴨子，拒絕吃鴨。
記者發現松井利樹從出場到打招呼都獨樹一幟，其他人都是拿燈籠拍照，只有他捧著湯圓出場，問候時也只有松井利樹以台語方式問候，詢問原因才發現他上個月跟公司其他團體成員來台旅遊，打算把當時學到的話用在記者會上，松井利樹也解釋湯圓是唱片公司給的，澄清不是刻意跟大家不同。
松井利樹分享上個月到台灣九份旅遊的趣事，透露3年前就曾搭火車去過，今年1月則是叫計程車前往，「攔不到計程車，很辛苦。」好在最後攔車成功離開，他還以中文「溫柔」稱讚小黃司機，請他舉例「溫柔細節」，松井利樹透露對方頻問「Are you ok？」對於被細心照料深深感謝。
BALLISTIK BOYZ跟師兄AKIRA將於28日前往台中會粉絲，松井利樹用中文喊話：「今天謝謝你們，明天我們去台中，因為開演唱會，有點，所以今年我們馬上會來台灣，謝謝你們。」奧田力也則表示：「能再回到台灣非常開心，未來有機會能為台灣歌迷演出的話，一定會全力以赴。」
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