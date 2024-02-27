台灣選手Kagami奪《快打旋風6》冠軍！「大神澪帽T」有望再版重賣
《快打旋風6》台灣好手 Kagami（比賽 ID：UMA327）昨（26）日在卡普空盃（Capcom Cup X ）以 3:0 擊敗香港對手奪亞世界冠軍，斬獲100萬美元，當天他身穿 hololive VTuber 大神澪（大神ミオ）的100萬訂閱紀念帽T上場比賽掀起話題，而昨日晚間，大神澪在自己的副帳號表示，已詢問該帽T能否再版，營運方接獲後也啟動討論，期待後續有更多消息。
記者張志浩／綜合報導
由於 Kagami 貌似沒有所屬戰隊和贊助商，因此他在《快打旋風6》決賽中，可以身穿自己喜愛的 hololive JP 組「大神澪」的100萬人紀念連帽衫，引起許多《快打旋風6》玩家兼 hololive 粉絲的注意，還被網友稱為「holo UMA」，大神澪、近期也參加多項《快打旋風6》賽事、同樣所屬 hololive 的「獅白牡丹」也都發文恭喜 Kagami 奪冠。
其中，大神澪還在推文表示「穿著我連帽衫的選手是冠軍？恭喜你！」Kagami 也則在回應「像是在家中一樣舒服」，大神澪則說「如果我的連帽衫舒服到能幫你放鬆，我會很高興的」，隨著網路討論越來越劇烈，大神澪昨晚直接在自己的副帳號表示，已經詢問廠商這款紀念帽T能否再版並重新販售，粉絲們也紛紛表態支持。
獅白牡丹在 Kagami 奪冠後也針對衣著問題進行討論，他提及，卡普空杯並非 EVO 這種，人人都可報名的比賽，必須要在指定賽事上拿過冠軍才擁有出場資格，但 Kagami 能穿大神澪的帽T直接比賽，意味著他可能沒有贊助商或戰隊，這樣的選手能站上全球舞台還奪冠，實在相當不容易。