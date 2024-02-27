可果美披薩醬又檢出「致癌農藥」環氧乙烷！達美樂、拿坡里急切割

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根據食品安全衛生管理法第15條，「農藥殘留容許量標準」相關規定，環氧乙烷（Ethylene Oxide,EtO）標準為不得檢出，因此該項產品總計1萬9050.90公斤，必須全數退運或銷毀。
事實上，台灣可果美股份有限公司2月初，便已遭衛福部食藥署檢驗出致癌農藥「環氧乙烷」；如今再度檢出，已是本月第二次違規，衛福部食藥署副署長林金富指出，該業者半年內累計兩次違規，因此就後續該公司輸入的產品，將查驗比例自目前的加強抽批調高為100%的逐批查驗。
《NOWnews今日新聞》詢問國內3大連鎖披薩品牌，達美樂、拿坡里都急切割。受該公司首批檢驗違規影響的達美樂，當時第一時間強調「目前全台達美樂並沒有使用有疑慮批次的披薩醬」，並聲明「立即暫停使用店內現有的披薩醬」，
拿坡里則回覆「近日新聞報導可果美披薩醬檢出殘留不得使用的致癌農藥環氧乙烷，經查，本公司並未向上開廠商購買相關產品使用，食品安全無虞，敬請消費者安心食用」。聲明書中強調「本公司所有食安機制皆按照『ISO22000』以及『HACCP』等國際食品安全規範，對於各項食材引進均按照SOP處理，秉持對於產品質量和食品安全的關注，致力於為消費者提供安全可靠的產品，向來為本公司首要考量，日後亦會秉持此宗旨持續確保產品符合食品安全品質標準，為消費者健康做最嚴格的把關！」而必勝客於截稿前尚未回應。