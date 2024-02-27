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可果美披薩醬又檢出「致癌農藥」環氧乙烷！達美樂、拿坡里急切割

▲一批由台灣可果美股份有限公司自美國進口的披薩醬，檢出殘留農藥環氧乙烷1.3 mg/kg。（圖／食藥署提供）
▲一批由台灣可果美股份有限公司自美國進口的披薩醬，檢出殘留農藥環氧乙烷1.3 mg/kg。（圖／食藥署提供）

記者蕭涵云/綜合報導

衛福部食藥署今（27）日公布最新邊境查驗違規產品名單，其中一批由「台灣可果美股份有限公司」自美國進口的「披薩醬」，遭檢出殘留致癌農藥「環氧乙烷」1.3mg/kg，退運逾1.9萬公斤；這已是該業者本月累計第二次違規，將面臨邊境查驗強度調高至100%的逐批查驗。《NOWnews今日新聞》詢問國內3大連鎖披薩品牌，達美樂、拿坡里都急切割，必勝客至截稿前尚無回應。

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衛福部食藥署說明，台灣可果美股份有限公司自美國進口披薩醬，總計1萬9050.90公斤，經食品藥物管理署公開建議檢驗方法「食品中環氧乙烷（Ethylene Oxide,EtO）及其反應產物2-氯乙醇之檢驗方法」檢驗，檢出殘留致癌農藥環氧乙烷1.3mg/kg。

根據食品安全衛生管理法第15條，「農藥殘留容許量標準」相關規定，環氧乙烷（Ethylene Oxide,EtO）標準為不得檢出，因此該項產品總計1萬9050.90公斤，必須全數退運或銷毀。

事實上，台灣可果美股份有限公司2月初，便已遭衛福部食藥署檢驗出致癌農藥「環氧乙烷」；如今再度檢出，已是本月第二次違規，衛福部食藥署副署長林金富指出，該業者半年內累計兩次違規，因此就後續該公司輸入的產品，將查驗比例自目前的加強抽批調高為100%的逐批查驗

▲達美樂原使用美國進口的披薩醬，目前全台門市已改供應台灣製、且通過台灣食品法規安全檢測的替代商品。（圖／記者葉政勳攝）
▲達美樂目前使用可果美台南廠台灣製的醬料。（圖／記者葉政勳攝）
《NOWnews今日新聞》詢問國內3大連鎖披薩品牌，達美樂、拿坡里都急切割。受該公司首批檢驗違規影響的達美樂，當時第一時間強調「目前全台達美樂並沒有使用有疑慮批次的披薩醬」，並聲明「立即暫停使用店內現有的披薩醬」，並已於全台門市立即提供台灣製、且通過台灣食品法規安全檢測的替代商品。今受訪也馬上澄清「我們使用的是台灣製的醬料，可果美台南廠；目前使用的醬料都是經過 SGS 檢驗合格的」。

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▲拿坡里也聲明無使用可果美披薩醬。（圖／記者蕭涵云攝）
拿坡里則回覆「近日新聞報導可果美披薩醬檢出殘留不得使用的致癌農藥環氧乙烷，經查，本公司並未向上開廠商購買相關產品使用，食品安全無虞，敬請消費者安心食用」。聲明書中強調「本公司所有食安機制皆按照『ISO22000』以及『HACCP』等國際食品安全規範，對於各項食材引進均按照SOP處理，秉持對於產品質量和食品安全的關注，致力於為消費者提供安全可靠的產品，向來為本公司首要考量，日後亦會秉持此宗旨持續確保產品符合食品安全品質標準，為消費者健康做最嚴格的把關！」而必勝客於截稿前尚未回應。

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