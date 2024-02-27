「漂浮於時間中」在台南！新住民燈區超吸睛 2024台灣燈會曝
2024年台灣燈會，睽違16年後重回台南，適逢生肖龍年，以「龍耀台南」為主軸，並於安平區及台南高鐵設置二大燈區。新住民發展基金補助台南市政府於安平區港濱歷史公園設置「新住民燈區」，包括「永恆的寓意」、「漂浮於時間中」、「記憶底的顯像」及「太陽和月亮」等4組作品，展期將持續至3月10日，歡迎民眾共襄盛舉。
國際中心賴正琳／綜合報導
移民署黃齡玉組長與新住民發展基金委員，特別於25日前往欣賞新住民及國人創作，本次以台南建城400年策展，以城市行銷之方式，扣合歷史發展獨具創意，邀請新住民藝術家，將族群多元、在地素材、色彩、符號為創作元素與發想，打破語言、文化及價值的藩籬，共築堆疊族群共融與文化藝術想像，相當用心。
例如「漂浮於時間中」作品，自遠渡重洋的船體發想，一艘船漂浮於時間中燈飾創作，船的光營造一波波海浪，結合現場港區環境，象徵新住民出海尋找新的世界，來自世界各方的族群乘坐船隻在此相會、交陪、落腳、成家，帶領不同的族群一同航向未來。另外，新住民藝術家菅野麻依子所創作之「太陽和月亮」作品，以龍之流動線性創作，穿梭於太陽與月亮之間，象徵新住民時常往返故鄉，承載著兩地情感，不管身在何處，望著同樣的日月，都能感受相同之幸福與安穩。
除了新住民燈區外，燈會期間特別安排「摩洛哥搖滾」表演，帶動現場歡樂及充滿異國氣氛，新住民發展基金委員表示，他們看著樂團具有感染力的表演，徬佛一同進入搖滾世界。
為了迎接各地遊客，台南市政府也規劃培訓35名新住民及子女擔任多語導覽人員，成為新住民燈區重要之文化推手，另有打卡活動，於現場互動增添樂趣。燈會展期至3月10日，歡迎各界請把握時間至港濱歷史公園觀賞新住民作品。