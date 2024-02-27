「先買後付」恐釀風暴應納管？金管會稱民間借貸　有這些申訴管道

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童政彰強調，BNPL本身背後是有實質交易，屬於一般民間借貸，任何商家事實上都可提供這樣的服務，不管是出賣人、BNPL業者及買受人，都應該回歸到民事契約上相關約定辦理，BNPL業務並不屬於金融特許業務，BNPL業者沒有吸收社會大眾資金，也非金管會規管的金融機構。
金管會也不斷提醒民眾，在使用BNPL服務時，應該要量入為出，避免過度消費，並充分去了解商品交付條件 、還款條件及費用計收條件等，同時也要注意商家及BNPL業務的廣告內容，以確保自身權益，金管會也會持續配合加強教育宣導，也會定期對學校、一般民眾及投資人宣導，未來也會結合周邊單位走入校園社區做金融教育宣導，讓消費者充分了解BNPL具分期還款消費模式的特性及潛在風險。
由於BNPL屬於授信業務，銀行只要經許可都可辦理，但目前並沒有銀行從事BNPL業務。至於外界期盼制定「融資公司專法」，童政彰說，這些BNPL業者、也就是民間融資公司，若涉及重利、非法催收、資訊揭露不實等，現行相關法律不論是刑法、社會秩序維護法及消費者保護法都有相關規範，若涉及違法行為，司法及檢警調都可以進行相關核處及取締，民眾也可以直接向消費者保護單位申訴。
他說，BNPL是融資公司與客戶之間的民間借貸行為，沒涉及吸收社會大眾資金，相關爭議都可循現行機制度理，若提高監理強度，可能增資租賃融資公司營運成本，進而可能提高融資利率及縮減融資金額，金管會在2018年也有提報行政院，認為沒有制定專法必要性及急迫性，金管會也不是融資公司的主管機關，行政院也有所了解。
至於有無民眾向金管會申訴，童政彰表示，由於金管會不是BNPL業者或行為規範的主管機關，並沒接到申訴，但金管會已有注意到相關問題，也會持續提醒民眾注意從事BNPL民間借貸要留意的地方，包括商品交付條件、還款條件及費用計收條件等都要特別注意。