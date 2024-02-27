徐亨昔欠2億破產！消失演藝圈陷低潮 無預警喊：為我加油好嗎？
57歲藝人徐亨長年在本土劇耕耘，常演充滿江湖味的黑道大哥，曾以民視《意難忘》拿到金鐘獎男配角，不過因為投資失利欠債2億元，徐亨片約大幅減少，日前無預警發文：「為了生活還有為了……，我也要拚了老命，硬撐起出找工作。請為我加油好嗎？」語氣令人擔心。
記者羅凌筠／綜合報導
徐亨投資項目多數賠錢，一路做過節目製作、表演團隊、網路事業，加總一共賠了10億，債務高達2億，欠下一屁股債，連累小14歲老婆，岳父岳母把房子抵押貸款，錢也不夠還，在極大的壓力之下，徐亨暴瘦30公斤，宣告破產。
徐亨有句名言，「生意失敗不可恥，可恥的是欠錢數字說太少。」他近年嘗試賣手打麵、拍戲還債，又被爆料債主追到電視台討債，讓他拍到一半被冷凍，徐亨事後否認，稱是朋友來探班。
徐亨此後演出機會也不多，去年在Disney＋《台灣犯罪故事：生死困局》飾演李銘忠的搞笑獄友，表演受到好評。對於臉書發文洩漏低潮，記者致電徐亨本人，電話轉接語音信箱，暫時無法取得回應。
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