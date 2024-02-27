潛艦國造「海鯤號」順利移置 前海軍顧問郭璽讚台灣人智慧結晶
海鯤號今（27）日清晨在高雄台船港區實施移置作業，順利藉由中信8號浮動船塢，平穩地往台船乾塢移動。前海軍顧問郭璽表示，眼看海鯤號平穩、沒有傾斜，證明台灣有此實力跟決心，海鯤號是台灣人努力及智慧所得到的結晶，雖會以520完成交艦為努力目標，但目前也沒人敢說。
記者潘千詩／台北報導
郭璽表示，海鯤號在中信8號內，上午9點半駛離台船港邊，朝台船小塢前進，在此之前，中信8號會下潛，下潛後海水會漫進中信8號的塢內，海鯤號浸在水裡，因海鯤號的水櫃沒有進水，所以隨著海水浮在水面，此時海鯤號因為沒有動力，必須靠拖船拉進乾塢，再將塢內海水抽乾，未來十幾天必須將鋁酸電瓶裝進海鯤號。
郭璽說，當海鯤號本身有電力，所有系統都連結後，再測試一次，全部系統正常運轉，就準備出海做最後測試，確認系統沒問題，即可出海進行海測，之後戰術評估，再來是假想目標，做操雷試射演練，如果5、6月能把操雷打出、命中目標，即完成戰術測評。
郭璽指出，此時就可以準備交船給海軍，海軍還要經過各項測試，預估是一年，如果一切測試丶訓練順利即可正式成軍服役。
郭璽也提及，敵人天天都盯著看，所以下海運轉之前都必須保密，否則會影響很多參數，到了海裡面，就看不見了，這些都是機敏性訊息，當然要保密；他也喊話，剩下最後一哩路，希望國人懷著一顆祝福的心，迎接海鯤號這個新寶貝，真的不容易，全世界有幾個國家能從設計到建造。