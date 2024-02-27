特企／《蔚藍檔案》「赤冬聯邦」推出！全新劇情「漫畫同人物語」

在活動劇情「漫畫同人物語～2人所追求的最終回～」中，玩家們可以運用完成活動劇情戰鬥關卡所獲得的活動貨幣，兌換「愛瑠」互動家具「原稿用工作桌」、「紅葉」互動家具「圖書館的經典椅子」等各式各樣的獎勵。此外，利用活動貨幣「月神塔羅牌」可以在活動卡片商店進行迷你遊戲，並根據卡片等級獲得神名文字碎片、歐帕茲等豐富獎勵。在進行戰鬥關卡時，將「赤冬聯邦學園」、「格黑娜學園」的「風紀委員會」、「三一綜合學園」的「圖書委員會」學生們編入部隊中，即可獲得額外的獎勵。
本次更新也同步推出新學生「愛瑠」與「紅葉」。「愛瑠」作為貫穿攻擊類型的前鋒學生，使用「EX技能：天賜的靈感」時，除了能對1名敵人造成攻擊力比例的強力傷害外，還附帶了30秒的燒傷持續傷害，以及給予對方弱點把握狀態。當敵人處於弱點把握狀態時，會額外受到愛瑠攻擊力比例的追加傷害。「紅葉」為振動攻擊類型的前鋒學生，其「EX技能：偉大的溝通方式」能對圓形範圍內的敵人造成攻擊力比例的傷害。
與此同時，在招募卡池中復刻了曾於活動劇情「革命的伊凡．庫帕拉 ~鬍子、布丁與赤冬~」登場的「赤冬聯邦學園」所屬學生「潔莉諾」與「瑪麗娜」的特選招募。為了支援玩家們培養新招募的學生，將於進行獎勵2倍活動至3月12日上午2點59分。更多有關《蔚藍檔案》新活動劇情「漫畫同人物語～2人所追求的最終回～」更新的詳細內容請至官方粉絲團進行確認。
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