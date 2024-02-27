中職35年完整賽程一次看！中信兄弟主場首戰台鋼雄鷹　大巨蛋開打

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隔（31）日展開一日三地之賽事，台北大巨蛋上演龍象大戰；台鋼雄鷹和樂天桃猿則在樂天桃園球場交手；台南球場由富邦悍將和統一7-ELEVEn獅進行比賽，這兩隊也將在4月3日回到北台灣，主、客對調進行今年的新莊球場首戰。
高雄澄清湖球場經過整修將重新啟用，4月5日台鋼雄鷹一軍主場首戰，將與富邦悍將於澄清湖球場展開三連戰；同日天母球場賽事，則由主場球隊味全龍將迎戰統一7-ELEVEn獅。中信兄弟4月12日回到洲際大本營，三連戰和味全龍在台中洲際棒球場交戰。
4月中旬來到花蓮球場，今年首場賽事在4月16日進行，台鋼雄鷹當家和味全龍進行兩天的比賽，接著4月19至21日三連戰則是統一7-ELEVEn獅擔任主場球隊，面對的對手是富邦悍將。東台灣之旅持續進行，5月7至8日迎來台東球場本季首戰，由富邦悍將交手台鋼雄鷹，東部的球迷朋友不容錯過。
下半季賽事預告：
下半季賽程將於7月5日開打，今年嘉義市球場的首場比賽由台鋼雄鷹擔任主場球隊，8月4日將對上統一7-ELEVEn獅。斗六球場今年僅2場比賽，8月21至22日由味全龍交手樂天桃猿，斗六的球迷記得把握觀賽機會。
另外，今年聯盟與球團協議於本季試行不同之開賽時間，各隊可選擇一個週六或日調整開賽時間。4月28日編號第64場富邦悍將和味全龍賽事，開賽時間調整為17:05；8月11日編號第255場台鋼雄鷹和中信兄弟賽事，開賽時間調整為14:05。
部分日程與球團協議後進行調整，原4月24至25日味全龍和統一7-ELEVEn獅賽事調整為4月23至24日；原7月10至11日富邦悍將和台鋼雄鷹賽事調整為7月9至10日；原9月13日中信兄弟和味全龍賽事調整至9月16日。
中華職棒全台走透透，用心照顧各地球迷，期許球迷朋友們都能踴躍進場欣賞最精彩的中華職棒賽事，今年共11座棒球場等待大家來蒐集，六隊激戰精彩絕倫，全新賽季精彩可期，中華職棒35年即將展開，最熱血的棒球季準備回歸！
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