劉俊謙搭女神許瑋甯組新CP　Netflix「2024必看台劇」出爐

林俊傑遭私生粉緊追騷擾！她偷摸手手「液體噴滿臉」毀9萬名牌衣

▲林俊傑在機場遭私生粉緊追騷擾，幫對方簽名卻被墨水噴滿臉，9萬名牌衣也被毀了。（圖／Hit Fm聯播網提供、微博）
▲林俊傑在機場遭私生粉緊追騷擾，幫對方簽名卻被墨水噴滿臉，9萬名牌衣也被毀了。（圖／Hit Fm聯播網提供、微博）

記者黃雅琪／綜合報導

歌聲獲封「行走的CD」美譽的林俊傑，昨（26）日在新加坡樟宜機場遭到「私生粉絲們」貼身緊追，其中一名女子在要簽名時，不但摸了林俊傑手腕，還將簽字筆墨水灑到他價值9萬元的衣服上，荒唐影片放到微博上後，大批歌迷怒批：「不是第一次了，之前也貼臉騷擾！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林俊傑全身都被簽字筆墨水噴到。（圖／微博）
▲林俊傑全身都被簽字筆墨水噴到。（圖／微博）
林俊傑日前在國外度假，昨日回到新加坡後卻撞見「私生粉絲們」蹲點接機，該群粉絲們見到林俊傑立刻衝上前，緊追不放的要送信、拍照，林俊傑在替其中一名女粉絲簽名時，因為簽字筆寫不出來，女粉絲將筆拿回來甩了一下，一甩就將墨水噴到林俊傑的高價名牌衣和臉上，她嚇得想伸手擦掉墨水，立刻被保鑣擋下。

▲女粉絲在機場緊追林俊傑不放。（圖／微博）
▲女粉絲在機場緊追林俊傑不放。（圖／微博）
林俊傑默默簽完名後快步離場，並將被弄髒的高價衣服脫掉，但該名粉絲卻還追上前去想要與林俊傑自拍，事後還將追星過程的影片傳到網路上，因而遭到其他粉絲撻伐「臉上弄得都是墨水，要是林俊傑沒戴墨鏡就進眼睛了」、「要是我直接翻臉發飆！」這名粉絲事後發文說：「我只對不起林俊傑和被我誤傷的人，我沒有對不起其他任何人！」強調會賠償被墨水波及到的粉絲。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

紅髮艾德Ed Sheeran合體林俊傑！雙天王飆中文　背後原因曝光

韓星在東區走著走著「遇到JJ林俊傑」！VIXX變粉絲合照留念

粉絲搶看林俊傑演唱會！買完票發現「變林子祥」　爆氣揭荒謬情況

竹北吊車大王胡漢龑「擁4妻14兒女」超狂！親吐與胡瓜真實關係

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞