勞動部公布人力需求調查！4月底淨增加5.3萬人、創近3年同期最低

我是廣告 請繼續往下閱讀
調查顯示，各事業單位113年4月底較1月底預計增加人力者占27.1%、減少人力者3%、人力需求不變者64.9%、無法預估者5.1%；需求人數預計增加6.1萬人、減少8千人，淨增加5.3萬人。
勞動部指出，隨產業鏈庫存逐漸去化，終端商品需求穩步改善，人工智慧、高效能運算等新興科技應用持續發展，延續外需產業人力需求；另餐飲、休閒娛樂等國內消費熱絡，帶動人力增補動能，加以長期人力缺口仍存，致事業單位人力需求續處高檔。
按行業別觀察，與113年1月底相較，4月底工業部門人力需求預計淨增加2.3萬人，服務業部門淨增加3萬人，後者已連續6季高於前者。各大業以製造業淨增加2萬人較多（電子零組件製造業、電腦電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業分別淨增加4千人、3千人、2千人），住宿及餐飲業淨增加7千人次之，批發及零售業淨增加6千人再次之。
按職類別觀察，與113年1月底相較，4月底各職類人力需求以技藝機械設備操作及組裝人員、技術員及助理專業人員均淨增加1.4萬人較多，服務及銷售工作人員淨增加1萬人次之。
勞動部表示，事業單位增加人力的原因，以「公司營運擴增或多角化經營」占54.5%最多，「退離者之補充」占27.3%次之。
按行業別觀察，人力需求淨增加較多的製造業、批發及零售業，增加人力主要原因均以「公司營運擴增或多角化經營」最多（分別占53.1%、48%），「退離者之補充」次之（分別占30.7%、41.2%）。
勞動部說，其餘各行業增加人力的首要原因亦多為「公司營運擴增或多角化經營」，惟住宿及餐飲業、其他服務業為「長期缺工」（分別占38.2%、43.3%），醫療保健及社會工作服務業為「退離者之補充」（占46.5%）。
另外，勞動部統計處長梅家瑗今天指出，自2007年起按季發布的「人力需求調查」，因為是以問卷詢問員工30人以上的事業單位，對未來1季的人力需求「預估」，期間充滿許多變數，讓業者在填答問卷時，因「無法預估」而填寫「人力需求0」，長期觀察下來，參考價值偏低，因此，預計將於明年起停辦。
梅家瑗說，2025年起將由主計總處的「事業人力僱用狀況調查（職位空缺概況）」做為參考依據，該調查也將由每半年1次，增加頻率，改為每季1次。