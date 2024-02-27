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獨家／中信兄弟啦啦隊突喊「徵韓語翻譯」！經紀人認了有外援降臨

▲中信兄弟啦啦隊Passion Sisters傳聞會有外援洋將降臨，經紀人乖姐還突然發文說要誠徵韓語翻譯，掀起粉絲暴動。對此，乖姐也向《NOWnews今日新聞》證實了。（圖／Passion Sisters IG）
▲中信兄弟啦啦隊Passion Sisters傳聞會有外援洋將降臨，經紀人乖姐還突然發文說要誠徵韓語翻譯，掀起粉絲暴動。對此，乖姐也向《NOWnews今日新聞》證實了。（圖／Passion Sisters IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，自宣布今年擴編加入從未露面的新女孩後，今（27）日晚間再度祭出大動作，經紀人乖姐突然在IG上發文誠徵「韓語翻譯」，立刻掀起外界高度關注，印證近期傳聞的外援消息。對此，乖姐也向《NOWnews今日新聞》證實，希望能透過這次機會讓PS女孩們更加國際化。

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據了解，自從去年的李多慧旋風後，各大球團都嗅到商機，紛紛吹起韓國女神來台風潮，例如中華職棒台鋼雄鷹的安芝儇、朴旻曙，還有P. LEAGUE+職籃聯盟富邦勇士啦啦隊的李皓禎，以及T1職籃聯盟台啤永豐雲豹的李雅英，希望藉此創造效益，讓運動產業更加多元化。

▲南韓啦啦隊女神李多慧（左圖起）、安芝儇、李雅英、李晧禎前仆後繼來台工作。（圖／李多慧、安芝儇、李雅英、李晧禎IG）
▲李多慧（左圖起）、安芝儇、李雅英、李晧禎等多位南韓人氣女神，前仆後繼來台工作，為球團帶來巨量效益，人氣也水漲船高。（圖／李多慧、安芝儇、李雅英、李晧禎IG）
不過，自從Passion Sisters人氣一姐峮峮脫口爆料，今年除了6位練習生以外，還會增加從未露面的新成員，陣容將擴編至近30人左右，更形容「根本是8年前的我！」另一位學姐畇二也說，已經和新學妹小小相處了，認為她們可愛又漂亮，「大家可以期待一下！」並強調陣容會很震撼。

Passion Sisters的經紀人乖姐先前也向《NOWnews今日新聞》鬆口，今年確實會再加入3、4位的新成員。有趣的是，種種消息曝光後，外界就傳聞中信球團有意也要找來非常厲害的外援助陣，但都未經證實，就連峮峮日前受訪時也巧妙避開問題，「妳是說小迪嗎？（指港籍成員冼迪琦）」引發大家討論。

▲峮峮脫口爆料今年中信啦啦隊會增加10位新學妹，引發熱議。對此，經紀人乖姐也證實消息，有3、4人還在討論中。（圖／峮峮IG）
▲峮峮脫口爆料，包含練習生轉正，今年會增加到10位新學妹，引發熱議。（圖／峮峮IG）
怎料，今日晚間乖姐無預警在個人IG限動上發文喊話「徵：韓語翻譯」，短短5個字再度讓粉絲們陷入瘋狂，湧入各大棒球論壇不斷討論吃瓜。對此，經過《NOWnews今日新聞》記者不斷詢問後，Passion Sisters經紀人乖姐終於鬆口證實了。

乖姐表示，會增加外援的原因，除了是現今趨勢以外，還希望能透過這次機會讓PS女孩更加國際化，拓展國際新視野，去學習、了解其他國家的啦啦隊女孩，是怎麼看待應援。最後乖姐更賣起關子，強調這次找來的啦啦隊女孩「會有很多不同的面相！」並相信新成員的加入，對PS女孩來說也是一種學習。

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▲乖姐無預警在IG上誠徵韓語翻譯，引發大家關注。（圖／乖姐IG）
▲乖姐無預警在IG上誠徵韓語翻譯，引發大家關注。（圖／乖姐IG）
▲畇二也點頭表示，今年陣容會很震撼，但對於新成員是誰都語帶保留。（圖／畇二IG）
▲畇二也點頭表示，今年陣容會很震撼，但對於新成員是誰都語帶保留。（圖／畇二IG）

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