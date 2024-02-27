獨家／中信兄弟啦啦隊突喊「徵韓語翻譯」！經紀人認了有外援降臨

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，自從Passion Sisters人氣一姐峮峮脫口爆料，今年除了6位練習生以外，還會增加從未露面的新成員，陣容將擴編至近30人左右，更形容「根本是8年前的我！」另一位學姐畇二也說，已經和新學妹小小相處了，認為她們可愛又漂亮，「大家可以期待一下！」並強調陣容會很震撼。
Passion Sisters的經紀人乖姐先前也向《NOWnews今日新聞》鬆口，今年確實會再加入3、4位的新成員。有趣的是，種種消息曝光後，外界就傳聞中信球團有意也要找來非常厲害的外援助陣，但都未經證實，就連峮峮日前受訪時也巧妙避開問題，「妳是說小迪嗎？（指港籍成員冼迪琦）」引發大家討論。
怎料，今日晚間乖姐無預警在個人IG限動上發文喊話「徵：韓語翻譯」，短短5個字再度讓粉絲們陷入瘋狂，湧入各大棒球論壇不斷討論吃瓜。對此，經過《NOWnews今日新聞》記者不斷詢問後，Passion Sisters經紀人乖姐終於鬆口證實了。
乖姐表示，會增加外援的原因，除了是現今趨勢以外，還希望能透過這次機會讓PS女孩更加國際化，拓展國際新視野，去學習、了解其他國家的啦啦隊女孩，是怎麼看待應援。最後乖姐更賣起關子，強調這次找來的啦啦隊女孩「會有很多不同的面相！」並相信新成員的加入，對PS女孩來說也是一種學習。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道