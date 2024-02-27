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少子化難擋！日本「2023新生兒」人數再減少5％　連續八年創新低

▲日本不僅結婚人數創新低，就連新生兒人數也連年減少，不斷刷新最低紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本不僅結婚人數創新低，就連新生兒人數也連年減少，不斷刷新最低紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

日本進入極端高齡化社會，根據厚生勞動省最新數據顯示，去（2023）年日本社會再度出現「生不如死」的情況，出生人口降到80萬人以下，而且比起前一年又再減少了5.1%，這已經是刷新最低紀錄的連續第8年，厚生勞動大臣也表示必須加強少子化對策、強化年輕人的經濟生活水準，才有辦法鼓勵婚育。

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日本厚勞省週二（27）公布了去年全國包含外籍人士在內的人口動態速報統計，這項初步計算指出，日本2023年的出生人口僅75萬8631人，比起前一年的統計再減少了5.1%。這項人口速報計算包含在日本外國人的出生人數，因此預計最終針對日本人的正式出生數還會再減少。

2022年厚勞省的人口統計中，新生兒人數只有77萬747名，是1899年有統計以來的最低紀錄，而且也是首次跌破80萬大關，2023年則進一步減少了4萬1097人，成為連續第8年刷新了紀錄新低，與此同時死亡人數則連續3年上升達159萬5503人，已經是出生人口的兩倍以上，這種「自然萎縮」的情況已經是日本連續17年的社會現象。

厚勞大臣武見敬三認為，加強少子化對策將有助減緩這種人口趨勢，尤其是年輕人對經濟生活感到安心才可能鼓勵生育，然而相關的育兒津貼預算通過後，執行成效仍受到外界質疑。

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