自導自演被砸蛋！凱蒂「落跑」已離境台灣 移民署：依法禁止入國
新加坡鄭姓直播主凱蒂「Kiara Kitty」近期來台徒步環島，她9日行經高雄時直播，突然遭到丟雞蛋，事件引發喧然大波，豈料警方事後竟查出整起事件竟然是該名直播主自導自演，鄭女與薛姓男助理慘遭送辦，不過目前判決尚未出爐，鄭女與薛男傳出已離台，移民署今（27）日證實，兩人已離境，後續將依法禁止入國，最重5年。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，「Kiara Kitty」預訂來台21天，2月9日她在高雄市前鎮區三多三路突然被路人丟雞蛋，後續警方查出該名路人竟然是助理薛姓男子扮女裝飾演，事件引起網路議論，12日她到高雄市警前鎮分局說明只是為節目效果，鄭女落淚表示，寫出丟雞蛋的劇本，是她的疏忽，她很抱歉。
移民署說明，鄭女與薛男來台直播，為提升流量，竟突發奇想在高雄編造遭人丟雞蛋的情節，經警方調查後，依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款「散布謠言，足以影響公共之安寧者」，移送高雄地方法院簡易庭，尚待裁定。
移民署指出，我國為民主法治國家，歡迎外國人來台從事觀光等活動，但絕不容許外國人在台有從事不法之行為，類此破壞社會和諧及安定之案件，若經調查屬實，移民署必定貫徹執法，嚴懲不貸。