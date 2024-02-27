新北三重大樓傾斜！疑建案開挖地下室工程疏失　百位居民緊急疏散

自導自演被砸蛋！凱蒂「落跑」已離境台灣　移民署：依法禁止入國

▲新加坡鄭姓女直播主「Kiara Kitty」來台挑戰徒步環島，卻於高雄進行直播時，突然遭一名婦人丟擲雞蛋，事後被高雄警方抓包全是「自導自演」。（圖／翻攝臉書）
▲新加坡鄭姓女直播主「Kiara Kitty」來台挑戰徒步環島，卻於高雄進行直播時，突然遭一名婦人丟擲雞蛋，事後被高雄警方抓包全是「自導自演」。（圖／翻攝臉書）

記者孫唯容／綜合報導

新加坡鄭姓直播主凱蒂「Kiara Kitty」近期來台徒步環島，她9日行經高雄時直播，突然遭到丟雞蛋，事件引發喧然大波，豈料警方事後竟查出整起事件竟然是該名直播主自導自演，鄭女與薛姓男助理慘遭送辦，不過目前判決尚未出爐，鄭女與薛男傳出已離台，移民署今（27）日證實，兩人已離境，後續將依法禁止入國，最重5年。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，「Kiara Kitty」預訂來台21天，2月9日她在高雄市前鎮區三多三路突然被路人丟雞蛋，後續警方查出該名路人竟然是助理薛姓男子扮女裝飾演，事件引起網路議論，12日她到高雄市警前鎮分局說明只是為節目效果，鄭女落淚表示，寫出丟雞蛋的劇本，是她的疏忽，她很抱歉。

移民署說明，鄭女與薛男來台直播，為提升流量，竟突發奇想在高雄編造遭人丟雞蛋的情節，經警方調查後，依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款「散布謠言，足以影響公共之安寧者」，移送高雄地方法院簡易庭，尚待裁定。

移民署指出，我國為民主法治國家，歡迎外國人來台從事觀光等活動，但絕不容許外國人在台有從事不法之行為，類此破壞社會和諧及安定之案件，若經調查屬實，移民署必定貫徹執法，嚴懲不貸。

新北大樓工地意外！升降梯突從「1樓墜落B3」　工人腦漿流出慘死

新北三重大樓傾斜！疑建案開挖地下室工程疏失　百位居民緊急疏散

國民黨調整一級人事主管！立委李彥秀接任「文傳會主委」

安博盒子侵害著作權！負責人重判4年　賠償53個頻道1.3億

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞